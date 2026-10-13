Two candidates are seeking election to the 85th District seat in the N.C. House of Representatives. This district includes most of McDowell County.
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Mike Conley
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