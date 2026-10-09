This year, the Nov. 3 general elections will decide several McDowell County offices. The early voting period will begin Thursday, Oct. 15, and end Saturday, Oct. 31.
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Mike Conley
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