Fifteen small businesses in McDowell County have received mini-grants that will help them recover from the impact of Hurricane Helene.
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Mike Conley
Staff Writer
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