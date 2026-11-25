Top Story Spotlight ALUMNI SPOTLIGHT Alumni Spotlight: From Old Fort to Washington, D.C., Blaise Parker credits school for values in life McDowell County Schools Nov 25, 2026 3 hrs ago 0 1 of 2 Although Blaise Parker’s career has taken him to Washington, D.C., the values and memories he gained growing up in Old Fort remain an important part of his life. SUBMITTED PHOTO Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save McDowell County Schools For Blaise Parker, Old Fort Elementary and McDowell County will always be more than just the places where he grew up.kAm%96J C6AC6D6?E 2 4@>>F?:EJ 7:==65 H:E9 H@?56C7F= A6@A=6[ =:76=@?8 7C:6?5D9:AD[ 42C:?8 65F42E@CD 2?5 6IA6C:6?46D E92E 96=A65 D92A6 E96 A6CD@? 96 :D E@52J]k^AmkAmp=E9@F89 9:D 42C66C 92D E2<6? 9:> E@ (2D9:?8E@?[ s]r][ E96 G2=F6D 2?5 >6>@C:6D 96 82:?65 8C@H:?8 FA :? ~=5 u@CE C6>2:? 2? :>A@CE2?E A2CE @7 9:D =:76]k^AmkAm!2C<6C 92D 7@?5 >6>@C:6D @7 9:D 52JD 2E ~=5 u@CE t=6>6?E2CJ[ 6DA64:2==J E96 D:>A=6 C@FE:?6D E92E >256 49:=59@@5 DA64:2=] ~?6 @7 9:D 72G@C:E6 >6>@C:6D H2D C:5:?8 9:D 3:<6 E@ D49@@= 7C@> ~2<52=6] p7E6C D49@@=[ q=2:D6 H@F=5 @7E6? H2=< E@ 9:D >@>’D D2=@? @C 9:D 525’D @77:46] %9@D6 >6>@C:6D 92G6 E2<6? @? 6G6? 8C62E6C >62?:?8 @G6C E96 J62CD] %@52J[ 96 C:56D 9:D 3:<6 E@ H@C< :? 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