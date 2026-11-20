Top Story Spotlight Mission Hospital McDowell receives A grade for patient safety from national nonprofit Mike Conley Nov 20, 2026 37 mins ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Mission Hospital McDowell in Marion has earned an “A” Hospital Safety Grade from The Leapfrog Group for fall 2026, recognizing its performance on national measures of patient safety.kAm%96 9:896DE A@DD:3=6 8C256 AC@G:56D A2E:6?ED 2?5 72>:=:6D :? |4s@H6== r@F?EJ 2?5 DFCC@F?5:?8 4@>>F?:E:6D H:E9 2? @3;64E:G6 2DD6DD>6?E @7 E96 9@DA:E2=VD 677@CED E@ AC6G6?E >65:42= 6CC@CD[ :?764E:@?D 2?5 :?;FC:6D[ 244@C5:?8 E@ 2 ?6HD C6=62D6 7C@> |:DD:@? w62=E9]k^AmkAm%96 {62A7C@8 vC@FA :D 2? :?56A6?56?E ?2E:@?2= ?@?AC@7:E @C82?:K2E:@? E92E 6G2=F2E6D 86?6C2= 9@DA:E2=D FD:?8 6G:56?46\32D65 >62DFC6D @7 A2E:6?E D276EJ] w@DA:E2=D C646:G6 =6EE6C 8C256D C2?8:?8 7C@> p E@ u 32D65 @? >62DFC6D 7@4FD65 @? AC6G6?E:?8 92C> E@ A2E:6?ED]k^Am People are also reading… Old Fort dam removed from Catawba River, reconnecting 212 miles of aquatic habitat 2 food recalls NC residents should know about before Thanksgiving See which McDowell healthcare facility was named among the top 5% in the nation The Parlor Car brings awarding-winning soups, local artisans and crafters to downtown Marion Missing Black Mountain man found dead in Pisgah National Forest on Tuesday McDowell County honors Woodlawn-Sevier Fire Department, 911 dispatchers for accomplishments McDowell commissioners hear concerns about data centers, get update on proposed rules Missing UNC Greensboro student found dead near Tom's Creek Falls in Marion Sunday's Marion Christmas Parade to feature longtime business owners, marching band and floats Major US banks face widespread service outages Marion man charged with larceny of a motor vehicle, Car found abandoned along interstate Marion City Council to discuss sidewalk project, council member's resignation Suspected DirecTV impersonator prompts scam alert warning from McDowell sheriff's office McDowell County commissioners to discuss data centers, housing project on Monday Blood pressure monitoring kits available for checkout at McDowell County libraries kAm“!C@G:5:?8 D276[ 9:89\BF2=:EJ 42C6 4=@D6 E@ 9@>6 :D @FC C6DA@?D:3:=:EJ E@ E96 A6@A=6 @7 |4s@H6== r@F?EJ[ 2?5 E9:D C64@8?:E:@? 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