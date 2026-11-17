In a welcoming space on Marion’s East Court Street, customers will find a place where they can enjoy a delicious bowl of soup, browse among items handmade by local craftspeople and relax in a cozy environment.
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Mike Conley
Staff Writer
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