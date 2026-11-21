As families across western North Carolina begin planning Thanksgiving meals and gathering around tables filled with food, many of their neighbors are facing a very different reality: uncertainty about where their next meal will come from.
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Mike Conley
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