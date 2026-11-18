On Monday, the McDowell County Board of Commissioners recognized the Woodlawn-Sevier Fire Department and McDowell County 911 Communications for their achievements.
kAm%96 C64@8?:E:@? @7 E96 (@@5=2H? 7:C67:89E6CD 2?5 E96 h`` 4@>>F?:42E:@?D DE277 92AA6?65 5FC:?8 E96 C68F=2C >66E:?8 @7 E96 |4s@H6== r@F?EJ 4@>>:DD:@?6CD 2E E96 r@F?EJ p5>:?:DEC2E:G6 ~77:46D :? 5@H?E@H? |2C:@?]k^Am
kAmu:C6 56A2CE>6?ED 2?5 h`` 4@>>F?:42E:@?D 46?E6CD :? }@CE9 r2C@=:?2 F?56C8@ :?DFC2?46 4=2DD:7:42E:@? :?DA64E:@?D 4@?5F4E65 3J E96 }]r] ~77:46 @7 E96 $E2E6 u:C6 |2CD92=]k^Am
kAm~? |@?52J[ |4s@H6== r@F?EJ @77:4:2=D C64@8?:K65 E96 (@@5=2H?\$6G:6C u:C6 s6A2CE>6?E 7@C :>AC@G:?8 E96:C :?DFC2?46 4=2DD:7:42E:@? 7C@> 2 r=2DD }:?6 E@ 2 r=2DD u:G6]k^Am
People are also reading…
- Missing UNC Greensboro student found dead near Tom's Creek Falls in Marion
- Missing Black Mountain man found dead in Pisgah National Forest on Tuesday
- 2 food recalls NC residents should know about before Thanksgiving
- See which McDowell healthcare facility was named among the top 5% in the nation
- Missing Greensboro person last seen in McDowell County. Deputies searching forest
- The Parlor Car brings awarding-winning soups, local artisans and crafters to downtown Marion
- McDowell basketball standout Khloe Joyner signs with Boston University
- Sunday's Marion Christmas Parade to feature longtime business owners, marching band and floats
- McDowell County officials address rumors about transit system’s status
- Marion man pleads guilty to killing ex-girlfriend's father at Old Fort Dollar General
- Major US banks face widespread service outages
- TNA International Champion Jason Hotch talks about how it started and wrestling in Marion
- Givens’ Clinchfield Mill project in Marion receives $1.25 million grant for affordable housing
- McDowell commissioners hear concerns about data centers, get update on proposed rules
- Alumni Spotlight: Boyd Phillips is a proud graduate of North Cove Elementary
kAm“%9:D :D 2 DF3DE2?E:2= 249:6G6>6?E E92E C67=64ED D:8?:7:42?E :>AC@G6>6?ED :? 7:C6 AC@E64E:@? 42A23:=:E:6D 2?5 92D E96 A@E6?E:2= E@ C6DF=E :? 4@?D:56C23=6 :?DFC2?46 4@DE D2G:?8D 7@C C6D:56?E:2=[ 4@>>6C4:2=[ 2?5 :?5FDEC:2= AC@A6CE:6D H:E9:? E96 (@@5=2H? u:C6 s:DEC:4E[” C625D 2 DE2E6>6?E 7C@> E96 4@F?EJ]k^Am
kAm(@@5=2H? u:C6 r9:67 z6:E9 $E@4<E@? D2:5 :E E2<6D J62CD E@ 244@>A=:D9 E9:D 762E 2?5 86EE:?8 E@ 2 r=2DD u:G6 H2D 2 “=@?8 AC@46DD]”k^Am
kAm{:<6H:D6[ |4s@H6== r@F?EJ h`` r@>>F?:42E:@?D :>AC@G65 :ED :?DA64E:@? D4@C6 7C@> h]h` E@ 2 `_[ H9:49 :D E96 >2I:>F> D4@C6]k^Am
kAm“%9:D :D 2? 6I46AE:@?2= 244@>A=:D9>6?E[ 2D G6CJ 76H h`` 4@>>F?:42E:@?D 46?E6CD :? }@CE9 r2C@=:?2 249:6G6 E96 >2I:>F> D4@C6[” C625D 2 DE2E6>6?E 7C@> E96 4@F?EJ] “%9:D 249:6G6>6?E C67=64ED E96 AC@76DD:@?2=:D>[ 565:42E:@?[ 2?5 4@>>:E>6?E E@ 6I46==6?46 56>@?DEC2E65 3J @FC h`` r@>>F?:42E:@?D E62>]”k^Am
kAm%96 4@>>:DD:@?6CD 4@?8C2EF=2E65 6249 @7 E96D6 56A2CE>6?ED 2?5 E92?<65 E96> 7@C E96:C 4@?E:?F65 565:42E:@? E@ AC@E64E:?8 2?5 D6CG:?8 E96 4:E:K6?D @7 |4s@H6== r@F?EJ]k^Am
kAmx? 255:E:@?[ 4@>>:DD:@?6CD 962C5 2 C6A@CE 23@FE E96 4@?E:?F65 C64@G6CJ 677@CED 7C@> wFCC:42?6 w6=6?6[ H9:49 92AA6?65 :? =2E6 $6AE6>36C a_ac]k^Am
kAm“#64@G6CJ 7C@> w6=6?6 :D DE:== @44FCC:?8 6G6CJ 52J :? E9:D 4@>>F?:EJ[” D2:5 x?E6C:> r@F?EJ |2?286C (:== z69=6C]k^Am
kAmz69=6C 25565 E92E 96 :D 6IEC6>6=J AC@F5 @7 E96 4@F?EJ’D DE277[ H9@ 4@?E:?F6 E96 92C5 H@C< E@ 6?DFC6 C6D:56?ED C64@G6C 7C@> E96 9:DE@C:4 DE@C>]k^Am
kAmt>6C86?4J $6CG:46D s:C64E@C p5C:6??6 y@?6D 2?5 x?E6C:> s6AFEJ r@F?EJ |2?286C p:<>2? z2K66 AC@G:565 2? FA52E6 @? @?8@:?8 C64@G6CJ AC@;64ED]k^Am
kAm%9@D6 :?4=F565 EH@ 3C:586D E92E H6C6 @FE @7 D6CG:46 5F6 E@ w6=6?6’D 56DECF4E:@?] %96 4@?DECF4E:@? @7 E96 ?6H 3C:586 @? &]$] aa` }@CE9 :? E96 }@CE9 r@G6 4@>>F?:EJ D9@F=5 368:? 2?J 52J ?@H[ 56A6?5:?8 @? H62E96C 2?5 9@=:52J D4965F=6D]k^Am
kAm%96 4@?DECF4E:@? @7 E96 ?6H 3C:586 @? &]$] f_ (6DE :? ~=5 u@CE :D 4@>A=6E6] %96 4@?EC24E@C :D ?@H H@C<:?8 @? 4@??64E:?8 E96 C@25H2J E@ E96 ?6H 3C:586] ~?46 EC277:4 :D D9:7E65 @?E@ E96 ?6H DECF4EFC6[ E96 4@?EC24E@C H:== 368:? C6>@G2= @7 E96 E6>A@C2CJ 3C:586[ 4@F?EJ @77:4:2=D D2:5]k^Am
kAmq@E9 y@?6D 2?5 z69=6C D2:5 E96C6 2C6 A6@A=6 :? |4s@H6== r@F?EJ DECF88=:?8 E@ A2J >@CE8286D 7@C 9@>6D E92E 5@?’E 6I:DE 2?J>@C6]k^Am
kAmz2K66 E2=<65 23@FE C6A2:C:?8 E96 4@F?EJ A2C<D E92E H6C6 962G:=J 52>2865 3J w6=6?6] %96J 2C6 $2?5J p?5C6HD !2C< :? }@CE9 r@G6[ {:?5=6J !2C< :? ~=5 u@CE 2?5 vC66?=66 !2C< 2=@?8 E96 r2E2H32 #:G6C] w6 D2:5 E96D6 A2C<D 2C6 4@>:?8 324<[ 2?5 9:D 8@2= :D E@ 92G6 32D632== 82>6D 282:? 2E $2?5J p?5C6HD !2C< 3J DF>>6C a_af]k^Am
kAmx? @E96C 3FD:?6DD[ E96 |4s@H6== r@F?EJ q@2C5 @7 r@>>:DD:@?6CDik^Am
kF=mk=:mw6=5 2 AF3=:4 962C:?8 23@FE 2? 2AA=:42E:@? 7@C 8C2?E 7F?5:?8 7@C E96 uC665@> {:76 EC2?D:E:@?2= 9@FD:?8 AC@;64E] #6AC6D6?E2E:G6D 7C@> u@@E9:==D r@F?4:= @7 v@G6C?>6?ED[ 2=@?8 H:E9 y:> $>:E9[ 56G6=@A>6?E 5:C64E@C H:E9 uC665@> {:76 |:?:DEC:6D[ H6C6 AC6D6?E E@ AC@G:56 2? @G6CG:6H @7 E96:C C6BF6DE E@ 2>6?5 E96 8C2?E 2AA=:42E:@?] %96 @C:8:?2= AC@;64E AC@A@D2= H2D E@ 3F:=5 E96 EC2?D:E:@?2= 9@FD:?8 F?:ED :? A92D6D] %96 9@FD:?8 F?:ED 2C6 36:?8 3F:=E @77 &]$] f_ t2DE 36EH66? |2C:@? 2?5 }63@] %96 r~v 2?5 uC665@> {:76 92G6 366? :? 4@>>F?:42E:@? H:E9 E96 }]r] s6A2CE>6?E @7 r@>>6C46 C682C5:?8 E96 2G2:=23:=:EJ @7 255:E:@?2= 8C2?E 7F?5:?8 E92E H@F=5 2==@H E96 6?E:C6 D4@A6 @7 E96 AC@;64E E@ >@G6 7@CH2C5] qFE E@ 2>6?5 E96 2AA=:42E:@?[ 2 AF3=:4 962C:?8 >FDE 36 96=5 7:CDE] }@ @?6 7C@> E96 AF3=:4 DA@<6 5FC:?8 E96 962C:?8[ 2?5 E96 4@>>:DD:@?6CD 2AAC@G65 492?8:?8 E96 2AA=:42E:@?]k^=:mk=:mw62C5 E96 >@?E9=J C6A@CE 23@FE H2E6C DJDE6> AC@;64ED :? |4s@H6==] %96D6 2C6 H2E6C AC@;64ED 7@C }63@[ 2 A2CE?6CD9:A H:E9 |2C:@? 2?5 ~=5 u@CE[ E96 2DD6E :?G6?E@CJ 2?5 2DD6DD>6?E DEF5J 7@C H2E6C =:?6D E9C@F89@FE |4s@H6== r@F?EJ[ E96 !C@G:56?46 w:== AC@;64E[ 2 ?6H H2E6C E2?< @? #2?5@=A9 #@25 2?5 E96 w2C>@?J vC@G6^qFC>2 #@25 H2E6C 6IE6?D:@?]k^=:mk=:mw62C5 E96 >@?E9=J C6A@CE 23@FE 4@F?EJ 3F:=5:?8D 2?5 724:=:E:6D] %96D6 :?4=F565 E96 r@F?EJ $6CG:46D qF:=5:?8 962E:?8 2?5 2:C 4@?5:E:@?:?8 C6A=246>6?E] p ?@E:46 E@ AC@4665 H2D :DDF65 E@ E96 AC@;64E 6?8:?66C 27E6C E96 3@2C5 2FE9@C:K65 E96 C6A=246>6?E @7 E96 r@F?EJ $6CG:46D qF:=5:?8 w'pr DJDE6>] r@F?EJ @77:4:2=D 2C6 DE:== 2H2:E:?8 :?7@C>2E:@? 7C@> E96 6?8:?66C 4@?46C?:?8 6DE:>2E65 4@DED 7@C H:C:?8 2?5 :?DE2==2E:@? @7 962E DEC:AD :? E96 '2C:23=6 p:C '@=F>6 W'p'X 3@I6D E92E H:== 36 :?DE2==65 :? E96 $6CG:46D qF:=5:?8] p?@E96C >2EE6C :D 2 D:?<9@=6 2E E96 w62=E9 s6A2CE>6?E] r@F?EJ @77:4:2=D 2C6 ECJ:?8 E@ @3E2:? 2 E9:C5 BF@E6 E@ C6A2:C 2 D:?<9@=6 :? E96 A2C<:?8 2C62] %9:D 9@=6 2AA62C65 2E 2 5C2:?3@I 2?5 92D 4@?E:?F65 E@ 6IA2?5] %9:D :D 2 D276EJ 92K2C5 2?5 C6BF:C6D :>>65:2E6 2EE6?E:@?[ z69=6C D2:5]k^=:mk=:mw62C5 2? FA52E6 23@FE 2 ?6H h`` r6?E6C] r@F?EJ @77:4:2=D 2C6 AC6A2C:?8 7@C E96 }]r] h`` q@2C5 8C2?E 4J4=6 E92E @A6?D :? |2C49 a_af] %96 8@2= H@F=5 36 E@ 2AA=J 7@C 8C2?E 7F?5:?8 E@ 7F==J 4@>A=6E6 E96 ?6H 3F:=5:?8 :? 4@>3:?2E:@? H:E9 E96 S`]d >:==:@? 7656C2= 2AAC@AC:2E:@? 7C@> E96 &]$] s6A2CE>6?E @7 p8C:4F=EFC6]k^=:mk=:mw62C5 2? FA52E6 @? E96 u@C5 |:==6C qF:=5:?8 @? q2=5H:? pG6?F6] !F3=:4 (@C<D s:C64E@C s6H2J?6 #:55=6 4@?E:?F6D E@ H@C< @? E9:D AC@;64E[ H9:49 :D E@ >@G6 D@>6 4@F?EJ @77:46D :?E@ E9:D 3F:=5:?8[ H9:49 H2D @C:8:?2==J E96 @77:46D 7@C |2C:@? |2?F724EFC:?8 r@] %96 H@C< 4@?E:?F6D E@ AC6G6?E 2?J H2E6C 52>286 5F6 E@ 5@H?DA@FED 2?5 8FEE6C:?8 E92E ?665 255:E:@?2= C6A2:C] z69=6C 2D<65 7@C 8F:52?46 @? E9:D AC@;64E[ 2D 4FCC6?E 6DE:>2E6D 7@C >@=5 C6>65:2E:@? 2?5 C@@7 C6A2:CD 2C6 >@C6 E92? S`__[___] pE 2 >:?:>F>[ 255:E:@?2= 4@DED C6=2E65 E@ :?E6C:@C H2== C6A2:CD[ A2:?E:?8 2?5 ?6H 42CA6E 2C6 8@:?8 E@ 36 C6BF:C65 367@C6 >@G:?8 E96 $@:= U2>Aj (2E6C r@?D6CG2E:@? @77:46 2?5 E96 |4s@H6== r@F?EJ r6?E6C 7@C E96 }]r] r@@A6C2E:G6 tIE6?D:@? :?E@ E9:D 3F:=5:?8] r@>>:DD:@? r92:C>2? %@?J qC@H? D2:5 E96 3@2C5 D9@F=5 86E >@C6 :?7@C>2E:@? 367@C6 >2<:?8 2 564:D:@?]k^=:mk=:mw62C5 2? FA52E6 @? E96 :?E6C32D:? EC2?D76C] %96 (6DE6C? !:65>@?E r@F?4:= @7 v@G6C?>6?ED 92D C6BF6DE65 E92E 4@F?E:6D 4@?D:56C 25@AE:?8 2 C6D@=FE:@? DFAA@CE:?8 E96 }@CE9 r2C@=:?2 v6?6C2= pDD6>3=J’D 677@CED E@ 255C6DD 4@?46C?D C6=2E65 E@ :?E6C32D:? H2E6C EC2?D76CD 7C@> E96 r2E2H32 #:G6C q2D:?] %96 4FCC6?E >@C2E@C:F> @? D:8?:7:42?E ?6H @C :?4C62D65 xq%D 92D 366? 6IE6?565 E9C@F89 pF8] `[ a_ag]k^=:mk=:mp8C665 E@ C6?6H E96 E9C66\J62C =62D6 H:E9 pFC:2 7@C E96 FD6 @7 2 D64E:@? @7 E96 &?:G6CD2= 3F:=5:?8]k^=:mk=:mpAA@:?E65 $2C2 t==:D E@ E96 =:3C2CJ 3@2C5 @7 ECFDE66D 2?5 #@? #:492C5D@? E@ E96 ~=5 u@CE u:C6 s6A2CE>6?E #6=:67 uF?5 q@2C5]k^=:mk^F=m
Get Government & Politics updates in your inbox!
Stay up-to-date on the latest in local and national government and political topics with our newsletter.
Mike Conley
Staff Writer
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today