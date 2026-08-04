Top Story Spotlight Library Corner: Here’s what is happening at the McDowell County library in August JULIE MCKINNEY Program & outreach librarian, McDowell County Public Library Aug 4, 2026 Aug 4, 2026 Updated 1 hr ago 0 × Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Here is a list of what is happening at the McDowell County Public Library in August.kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>QmkDEC@?8m%F6D52J[ pF8] ck^DEC@?8mk^DA2?mk^AmkAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qmp5F=ED \ rC27E 2E E96 w:DE@C:4 r2CD@? w@FD6[ ` E@ b A]>]k^DA2?mk^AmkAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>QmrC62E6 J@FC @H? 4FDE@>:K23=6 A6?P (6 92G6 2 G2C:6EJ @7 3625D[ A6?D[ 2?5 492C>D E@ >2<6 J@FC A6? @?6\@7\2\<:?5]k^DA2?mk^Am kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qmp== 286D \ }2E:@?2= }:89E ~FE 2E |2:? $EC66E[ |2C:@?[ f E@ h A]>]k^DA2?mk^Am People are also reading… Kershaw’s Kreamery set to open location in Marion. Here's where and when Invasive honeybee-killing hornet discovered in NC for the first time. 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