This Friday and Saturday, Marion will be visited by little ghosts and goblins as Halloween activities for young and old get underway. And that is just the beginning of the spooky fun downtown.
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Mike Conley
Staff Writer
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