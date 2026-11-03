During the 2026 elections for McDowell County, Republicans again won in all the local races for the County Board of Commissioners and the Board of Education. And GOP candidates were leading in the state House and Senate races as of 9:30 p.m. Tuesday night.
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Mike Conley
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