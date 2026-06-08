Top Story Spotlight State Board of Elections provides tips for voters as midterm election approaches Mike Conley Jun 8, 2026 4 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save RALEIGH — Midterm election season is here, and election officials want North Carolinians to be prepared for voter registration drives and mass mailings as Election Day 2026 approaches.kA 4=2DDlQq@5JQm%96 DE2E6 q@2C5 @7 t=64E:@?D H6=4@>6D 677@CED E@ 6?8286 G@E6CD 2?5 AC@>@E6 G@E6C A2CE:4:A2E:@?] %96 DE2E6 3@2C5 C64@8?:K6D[ 9@H6G6C[ E92E >2?J 4@>>F?:42E:@?D 4@>6 F?D@=:4:E65 2?5 42? 36 4@?7FD:?8 E@ C64:A:6?ED[ 244@C5:?8 E@ 2 ?6HD C6=62D6 7C@> E96 DE2E6 q~t]k^AmkA 4=2DDlQq@5JQm!=62D6 D66 E96 7@==@H:?8 E:AD 36=@H C682C5:?8 G@E6C C68:DEC2E:@? 5C:G6D 2?5 >2DD >2:=:?8D]k^Am k9a 4=2DDlQq@5JQm'@E6C C68:DEC2E:@? 5C:G6Dk^9am People are also reading… Opening soon? The Madness, Copper Penny Grill still coming to Marion, owners say McDowell High School graduation is Friday. Shuttles to run from three parking areas McDowell High School graduates 313 in Friday ceremony McDowell County alum credits education for preparing him for career in law enforcement S.C. man charged with statutory rape of McDowell child Trails, Trains and Travelin’ McCourys: Festival is multifaceted celebration of outdoors, music Music, festivals among free things to do this weekend in and around McDowell County Meet the McDowell County Soil and Water District contest winners Exclusive leaked documents expose growing white supremacist group See schedule, events at 2026 N.C. Gold Festival, coin show this weekend in McDowell County Marion man gets multiple drug charges after SWAT Team search Hickory NASCAR legend Ned Jarrett dies at home in Newton on Thursday Appalachian Mountain Brewery bringing new ‘outpost’ to Old Fort. Here's when, where Nonprofits to host community resource fair in Marion with free hot dogs, resources, nonprofits McDowell County Commissioners to meet Monday kA 4=2DDlQq@5JQm|2?J 8C@FAD 2C6 ?@H 9@DE:?8 G@E6C C68:DEC2E:@? 5C:G6D E@ 6?4@FC286 A2CE:4:A2E:@? :? E96 FA4@>:?8 6=64E:@?] %96 DE2E6 3@2C5 @776CD E96 7@==@H:?8 E:AD 23@FE G@E6C C68:DEC2E:@? 5C:G6Dik^AmkA 4=2DDlQq@5JQm`] %96 DE2E6 3@2C5 6?4@FC286D 2== G@E6CD E@ C@FE:?6=J 4964< E96:C C68:DEC2E:@? DE2EFD 2?5 56E2:=D FD:?8 E96 $E2E6 q@2C5UCDBF@jD @?=:?6 '@E6C $62C49 E@@=i k2 9C67lQ9EEADi^^GE]?4D36]8@G^#68{<FA^Qm9EEADi^^GE]?4D36]8@G^#68{<FA^k^2m]k^Am kA 4=2DDlQq@5JQma] x7 J@F 2C6 2=C625J C68:DE6C65[ J@F 5@ ?@E 92G6 E@ C6\C68:DE6C[ 6G6? :7 2 C68:DEC2E:@? 5C:G6 H@C<6C E6==D J@F @E96CH:D6]k^AmkA 4=2DDlQq@5JQmb] r@F?EJ 2?5 DE2E6 6=64E:@?D @77:4:2=D 5@ ?@E 8@ 5@@C\E@\5@@C] x7 2 A6CD@? 4=2:>D E@ 36 2 DE2E6 @C 4@F?EJ 6=64E:@?D H@C<6C[ 2D< E96> 7@C :56?E:7:42E:@?[ E2<6 5@H? E96:C ?2>6 2?5 4@?E24E E96 $E2E6 q@2C5 @77:46]k^Am kA 4=2DDlQq@5JQmc] x7 J@F 7:== @FE 2 C68:DEC2E:@? 7@C> 2D A2CE @7 2 C68:DEC2E:@? 5C:G6[ J@F >2J A6CD@?2==J C6EFC? E96 7@C> E@ J@FC 4@F?EJ 3@2C5 @7 6=64E:@?D[ 6:E96C :? A6CD@? @C 3J >2:=] *@F 5@ ?@E 92G6 E@ 8:G6 E96 7@C> 324< E@ E96 G@E6C 5C:G6 H@C<6C]k^Am kA 4=2DDlQq@5JQmd] p=H2JD 2D< G@E6C C68:DEC2E:@? H@C<6CD E@ G6C:7J E96:C :56?E:E:6D 2?5 E96:C @C82?:K2E:@?D 367@C6 AC@G:5:?8 2?J :?7@C>2E:@? E@ E96>] x7 2? :?5:G:5F2= C67FD6D E@ 4@>A=J[ 5@ ?@E AC@G:56 :?7@C>2E:@? 2?5 4@?E24E E96 $E2E6 q@2C5 :? @?6 @7 E96 7@==@H:?8 H2JDik^AmkF=mk=: 4=2DDlQq@5JQmr2== E96 $E2E6 q@2C5 @77:46 2E h`h\g`c\_f__ 2?5 2D< 7@C E96 x?G6DE:82E:@?D s:G:D:@?]k^=:mk=: 4=2DDlQq@5JQm$6?5 2? 6>2:= H:E9 2D >F49 :?7@C>2E:@? 2D A@DD:3=6 2?5 J@FC 4@?E24E :?7@C>2E:@? E@ k2 9C67lQ>2:=E@i:?G6DE:82E:@?D]D3@6o?4D36]8@GQm:?G6DE:82E:@?D]D3@6o?4D36]8@Gk^2m]k^=:mk=: 4=2DDlQq@5JQmu:== @FE 2? t=64E:@? {2H r@>A=2:?E u@C> Wk2 9C67lQ9EEADi^^Db]2>2K@?2HD]4@>^5=]?4D36]8@G^x?G6DE:82E:@?D^x?G6DE:82E:@?D\r@>A=2:?E\u@C>]A572?5Qm9EEADi^^Db]2>2K@?2HD]4@>^5=]?4D36]8@G^x?G6DE:82E:@?D^x?G6DE:82E:@?D\r@>A=2:?E\u@C>]A572?5k^2mX C6EFC? :E E@ E96 $E2E6 q@2C5 @7 t=64E:@?D]k^=:mk^F=m k9a 4=2DDlQq@5JQm|2DD >2:=:?8Dk^9amkA 4=2DDlQq@5JQmp5G@424J 8C@FAD[ A@=:E:42= A2CE:6D 2?5 42?5:52E6D D6?5 >2:=:?8D E@ G@E6CD 2?5 AC@DA64E:G6 G@E6CD 2C@F?5 6=64E:@?D] u@C 6I2>A=6[ E9:D >@?E9[ E96 '@E6C !2CE:4:A2E:@? r6?E6C W'!rX 2?5 E96 r6?E6C 7@C '@E6C x?7@C>2E:@? Wr'xX 2C6 D6?5:?8 23@FE bf_[___ >2:=:?8D E@ }]r] C6D:56?ED[ H9:49 D9@F=5 DE2CE 9:EE:?8 >2:=3@I6D D@@?[ 244@C5:?8 E@ E96 ?6HD C6=62D6]k^Am kA 4=2DDlQq@5JQm%96D6 >2:=:?8D :?4=F56 G@E6C C68:DEC2E:@? 2AA=:42E:@?D 2?5 6?4@FC286 C64:A:6?ED E@ C68:DE6C] %96J 2C6 36:?8 D6?E E@ A6@A=6 H9@ 2C6 EFC?:?8 `g 2?5 ?6H=J 6=:8:3=6 E@ G@E6[ A6@A=6 H9@ 92G6 >@G65 36EH66? 4@F?E:6D 2?5 ?665 E@ FA52E6 E96:C C68:DEC2E:@?D[ 2?5 255C6DD6D H96C6 F?C68:DE6C65 G@E6CD >2J =:G6]k^Am kA 4=2DDlQq@5JQmt=64E:@? @77:4:2=D 6?4@FC286 C64:A:6?ED H:E9 BF6DE:@?D 23@FE E96 >2:=:?8D E@ 4@?E24E E96D6 8C@FAD 5:C64E=J] p?J C64:A:6?E @7 E96D6 >2:=:?8D 42? C6BF6DE E92E E96J 36 C6>@G65 7C@> E96 >2:=:?8 =:DE] %96:C =6EE6C 92D 2 4@56 ?62C E96 3@EE@> E92E E96J 42? 6>2:= E@ '!r @C r'x E@ 36 2FE@>2E:42==J C6>@G65 WF?DF3D4C:36oG@E6CA2CE:4:A2E:@?]@C8X 2?5 WF?DF3D4C:36o46?E6C7@CG@E6C:?7@C>2E:@?]@C8X] %96J 42? 2=D@ 42== E96 7@==@H:?8 ?F>36CD E@ C6BF6DE E@ 36 C6>@G65 7C@> 7FEFC6 >2:=:?8Di fdf\fhb\aef` W'!rX 2?5 fdf\eec\h_ee Wr'xX]k^AmkA 4=2DDlQq@5JQmt=64E:@? @77:4:2=D 2=D@ H:D9 E@ C6>:?5 G@E6CD @7 E96 7@==@H:?8ik^Am kA 4=2DDlQq@5JQm`] x7 J@F 92G6 BF6DE:@?D @C 4@?46C?D 23@FE 2 >2:=:?8[ 4@?E24E E96 @C82?:K2E:@? C6DA@?D:3=6 7@C :E] $@>6 >2:=:?8D H:== :?4=F56 E96 @C82?:K2E:@?’D 4@?E24E :?7@C>2E:@?[ 2D H6== 2D “F?DF3D4C:36” :?7@C>2E:@?[ 2==@H:?8 G@E6CD E@ @AE @FE @7 7FEFC6 >2:=:?8D]k^Am kA 4=2DDlQq@5JQma] x7 2 >2:=:?8 6?4@FC286D J@F E@ C68:DE6C E@ G@E6 2?5 J@F 2C6 2=C625J C68:DE6C65[ J@F 5@ ?@E 92G6 E@ 5@ 2?JE9:?8 2?5 42? D:>A=J 5:D42C5 E96 >2:=:?8]k^AmkA 4=2DDlQq@5JQmb] u@C :?7@C>2E:@? 23@FE C68:DE6C:?8 E@ G@E6 :? }@CE9 r2C@=:?2[ 8@ E@ E96 #68:DE6C:?8 D64E:@? WHHH]?4D36]8@G^C68:DE6C:?8X 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]?4D36]8@GQmHHH]?4D36]8@Gk^2m]k^Am kA 4=2DDlQq@5JQmc] %96 C68F=2C G@E6C C68:DEC2E:@? 5625=:?6 :D ~4E] h 7@C E96 }@G] b 86?6C2= 6=64E:@?] x7 J@F >:DD E9:D 5625=:?6[ J@F >2J C68:DE6C 2?5 G@E6 2E E96 D2>6 E:>6 2E 2?J 62C=J G@E:?8 D:E6 :? J@FC 4@F?EJ 5FC:?8 E96 62C=J G@E:?8 A6C:@5]k^Am 0 Comments Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0 Get Government & Politics updates in your inbox! Stay up-to-date on the latest in local and national government and political topics with our newsletter. Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Mike Conley Staff Writer Author email Follow Mike Conley Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Related to this story Watch Now: Related Video Trump’s NBA Finals Visit Changes Everything at MSG President Donald Trump Blasted for 'Out-of-Touch' Response to Pricey NBA Finals Tickets: 'That's the Way Life Is' President Donald Trump Blasted for 'Out-of-Touch' Response to Pricey NBA Finals Tickets: 'That's the Way Life Is' Can’t afford sky-high tickets to see the Knicks in person? Trump says ‘watch it on television’ Can’t afford sky-high tickets to see the Knicks in person? Trump says ‘watch it on television’ Air raid sirens trigger panic for Kyiv child who survived blast Air raid sirens trigger panic for Kyiv child who survived blast Recommended for you