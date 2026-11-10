For Larry Gilliand, Veterans Day is a day to remember the heroes who sacrificed for our freedoms.
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Mike Conley
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