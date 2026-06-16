Mission Ministries Alliance has been selected as the first recipient of the Joseph Breen Award from the North Carolina Department of Health and Human Services Division of Aging and Adult Services.
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Mike Conley
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