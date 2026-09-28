Two years ago on Sunday, Sept. 27, McDowell County and the rest of western North Carolina faced the worst natural disaster within the past 100 years as Hurricane Helene ravaged the mountains and left many people homeless.
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Mike Conley
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