Mike Conley
Staff Writer
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today
McDowell County NAACP will have its monthly meeting today, Saturday, Sept. 12, at 3 p.m. at Addie’s Chapel United Methodist Church on Ridley Street.
kAmkDEC@?8m%96 |4s@H6== r@F?EJ s6>@4C2E:4 !2CEJk^DEC@?8m H:== 9@=5 2 r@7766 qC62< H:E9 s6>D @? %F6D52J[ $6AE] `d[ 7C@> h\`_ib_ 2]>] 2E $66<6C r@7766 :? ~=5 u@CE] *@F 2C6 6?4@FC2865 E@ 3C:?8 2 7C:6?5]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 p>6C:42? #65 rC@DDk^DEC@?8m H:== 9@=5 3=@@5 5C:G6D :? |4s@H6== r@F?EJ :? $6AE6>36C] p 3=@@5 5C:G6 H:== E2<6 A=246 (65?6D52J[ $6AE] `e[ 7C@> `ib_\eib_ A]>] 2E E96 |2C:@? r@>>F?:EJ qF:=5:?8 2E `h` }] |2:? $E] p?@E96C @?6 H:== E2<6 A=246 @? %9FCD52J[ $6AE] ac[ 7C@> h 2]>] E@ `ib_ A]>] 2E pFC:2 2E `d_e t] |2:? $E] :? ~=5 u@CE]k^Am
People are also reading…
- McDowell Sheriff’s Office, highway patrol, Marion police operation results in 136 charges
- Forest City man charged with shooting back window out of vehicle in McDowell County
- Wildflowers flattened at Burke County I-40 exit, Highway Patrol investigating
- Hungry bear keeps trying to force its way into homes in NC neighborhood, state says
- McDowell County Emergency Services names deputy director
- Morganton Festival is this weekend with fun, food, games, music. Here's the schedule
- Nonprofit to build two new homes for Hurricane Helene survivors in McDowell County
- Culturas Unidas Festival returns to downtown Marion
- Lake Lure business gets slight eviction reprieve as judge leaves open combining suits
- See which western NC high school football team had to cancel this week's games due to injuries
- Baxter International issues recall of IV solutions made at McDowell County plant
- David Hoffmann: Local news can bring communities together
- WNC Renaissance Faire set for this weekend in McDowell County
- Marion man accused of waving gun at people floating on Catawba River
- Marion nonprofit proposes community room space in city community building
kAmkDEC@?8mp? FA4@>:?8 4@>>F?:EJ 6G6?Ek^DEC@?8m 9@DE65 3J (6DE |2C:@? x?4][ |p%rw AC@8C2> 2?5 E96 }]r] yFDE:46 r6?E6C H:== 7@4FD @? :>>:?6?E |65:42:5 492?86D :? }@CE9 r2C@=:?2] ~C82?:K6CD 2C6 DEC@?8=J 6?4@FC28:?8 2?J@?6 H9@ H@C<D H:E9 |65:42:5 C64:A:6?ED[ 2D H6== 2D C64:A:6?ED E96>D6=G6D[ E@ 2EE6?5] %96C6 2C6 :>A@CE2?E 492?86D 29625[ 2?5 @C82?:K6CD H2?E E@ 96=A E96 =@42= 4@>>F?:EJ F?56CDE2?5 H92E E96J >62? 7@C 72>:=:6D[ ?2G:82E6 ?6H C6BF:C6>6?ED[ 2?5 AC@E64E 2446DD E@ 42C6] %96 6G6?E H:== 36 96=5 %9FCD52J[ $6AE] `f[ 7C@> dib_\fib_ A]>] 2E E96 |2C:@? r@>>F?:EJ qF:=5:?8 2E `h` }] |2:? $E][ |2C:@?] uC66 5:??6C 2?5 49:=542C6 H:== 36 AC@G:565] %96 4@?G6CD2E:@? H:== 4@G6C |65:42:5 2?5 962=E9 4@G6C286 492?86D[ ?6H A2A6CH@C< 2?5 C656E6C>:?2E:@?D[ >65:42= 3:==:?8 2?5 >65:42= 563E @AE:@?D[ 7:?2?4:2= 2DD:DE2?46[ 32CC:6CD E@ 2446DD:?8 42C6 2?5 9@H 4@>>F?:EJ 6IA6C:6?46D 42? 96=A :?7@C> A@=:4J] %96C6 :D 2? #$'! =:?< E@ 96=A @C82?:K6CD A=2? 7@C 5:??6C 2?5 49:=542C6] p? #$'! :D ?@E C6BF:C65 2?5 A=62D6 766= 7C66 E@ 2EE6?5 6G6? :7 J@F 5@?’E #$'!]k^Am
kAmkDEC@?8mrC@DD |:== r9FC49 @7 v@5k^DEC@?8m H:== 92G6 2? 2==\J@F\42?\62E 3F776E 3C62<72DE @? E96 E9:C5 $2EFC52J @7 6249 >@?E9] %96 ?6IE @?6 :D $2EFC52J[ $6AE `h[ 7C@> f\`_ib_ 2]>] u@C D6?:@CD e_ J62CD 2?5 @=56C[ E96 4@DE :D Sg] z:5D FA E@ d 42? 62E 7@C 7C66 2?5 7@C <:5D e E@ `_[ E96 4@DE :D Sd] u@C 6G6CJ@?6 6=D6[ E96 4@DE :D S`_] %96 49FC49 H:== 92G6 2 9@>64@>:?8 D6CG:46 @? $F?52J[ ~4E] c[ H:E9 q:D9@A r92C=6D {657@C5 7C@> $@FE9 r2C@=:?2 AC6249:?8 5FC:?8 E96 `` 2]>] D6CG:46] %96 r2>>6C@?:2? q@JD 7C@> #@4<:?892> H:== 36 D:?8:?8 7C@> `_\`` 2]>] {F?49 H:== 36 D6CG65 27E6C E96 D6CG:46]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 s2F89E6CD @7 E96 p>6C:42? #6G@=FE:@? Wsp#Xk^DEC@?8m :D 9@DE:?8 2 r@?DE:EFE:@? (66< AC@8C2> @? E96 |4s@H6== r@F?EJ r@FCE9@FD6 DE6AD :? |2C:@? 2E c A]>] @? $2EFC52J[ $6AE] `h] %9:D H:== 2=D@ D6CG6 2D 2? p>6C:42 ad_ 6G6?E] %@ 4@>>6>@C2E6 E96 @442D:@?[ D@>6 sp# >6>36CD H:== 36 5C6DD65 :? 4@=@?:2= 2EE:C6[ 2?5 E96J H:== 4@?4=F56 E96 AC@8C2> 3J C:?8:?8 36==D E@ C6>6>36C E96 49FC49 36==D E92E C2?8 H96? E96 r@?DE:EFE:@? H2D 7:CDE C625] %96 $@?D @7 E96 p>6C:42? #6G@=FE:@? Wr@=@?6= p=6I2?56C tCH:? r92AE6CX H:== AC6D6?E E96 ?2E:@?’D 4@=@CD 2?5 yF586 {@E@ vC66?=66 H:== AC6D:56 @G6C E96 AC@8C2>] %96 &?:E65 $E2E6D r@?DE:EFE:@?[ p>6C:42’D >@DE :>A@CE2?E 5@4F>6?E[ DE2?5D 2D 2 E6DE2>6?E E@ E96 E6?24:EJ @7 p>6C:42?D E9C@F89@FE 9:DE@CJ E@ >2:?E2:? E96:C =:36CE:6D[ 7C665@>D 2?5 :?2=:6?23=6 C:89ED] r@?DE:EFE:@? (66< :D 46=63C2E65 2??F2==J 5FC:?8 E96 H66< @7 $6AE] `f\ab E@ 4@>>6>@C2E6 :ED 9:DE@CJ[ :>A@CE2?46 2?5 3C:?8 2EE6?E:@? E@ 9@H :E DE:== D6CG6D E@52J]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 pCC@H9625 pCE v2==6CJ 2?5 $EF5:@Dk^DEC@?8m 2E ff r2E2H32 pG6] :? ~=5 u@CE H:== AC6D6?E 2 D@=@ D9@H 42==65 U=5BF@j(6 s@ #6\s@UC5BF@j 3J 2CE:DE {2CCJ w:==] xE DE2CE65 @? $F?52J[ pF8] b_[ 2?5 H:== 4@?E:?F6 F?E:= $2EFC52J[ $6AE] `h[ 2E d A]>] w:D 6?ECJ 2?5 4@7766 E23=6D[ 2D H6== 2D H:?6 C24<D[ 2C6 >256 7C@> @=5 42DE\:C@? D6H:?8 >249:?6 32D6D 52E65 7C@> E96 =2E6 `g__D] {:G6\6586 H@@5 E@AD 2C6 >256 7C@> 4652C[ H2=?FE[ 3@I 6=56C @C @=5 32C? H@@5] |@DE @7 9:D =2>AD 2C6 >256 H:E9 >62E 8C:?56CD 2?5 4@=2?56CD] w@H6G6C[ 96 5@6D 56=G6 :?E@ E96 DE62>AF?< DEJ=6[ FD:?8 A:A6 7:EE:?8D 2?5 8=2DD C2:=C@25 :?DF=2E@CD] w6 2?5 9:D H:76 6?;@J QE96 9F?EQ 7@C :E6>D >2?J A6@A=6 4@?D:56C ;F?< E92E E96J 42? FD6 E@ C6AFCA@D6 2?5 4C62E6 2FE96?E:4 2?5 FD67F= A:646D @7 2CE] w6?46[ E96:C 4C27E ?2>6[ Q(6 5@ C6\5@]UC5BF@j u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ J@F 42? 7:?5 :E @? E96 H63 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]2CC@H96252CE]@C8QmHHH]2CC@H96252CE]@C8k^2m] %96 pCC@H9625 pCE:DED 2?5 pCE:D2?D {628F6 Wpb{X :D 2 d_`W4XWbX ?@?AC@7:E 4@CA@C2E:@? 565:42E65 E@ AC@>@E:?8 E96 2CED :? E96 ~=5 u@CE 2?5 DFCC@F?5:?8 4@>>F?:E:6D]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 pCC@H9625 pCE v2==6CJ 2?5 $EF5:@Dk^DEC@?8m 2E ff r2E2H32 pG6] :? ~=5 u@CE H:== AC6D6?E 2 D@=@ D9@H 2CE:DE C646AE:@?U?3DAjU>52D9j D?62< A66< @7 ?6H 2CE:DED H2:E:?8 :? E96 H:?8D] %96 D9@H H:== 36 96=5 $F?52J[ $6AE] a_[ 7C@> a\c A]>] pCC@H9625 92D 2 8C@FA @7 E2=6?E65 2CE:DED H2:E:?8 E@ ;@:? E96:C 82==6CJ] $@[ E96 82==6CJ H2?ED E@ 8:G6 E96> 2 D?62< A66<] %9:D 6I9:3:E 762EFC6D 2 H:56 D6=64E:@? @7 2CE 7@C>D 2?5 D@ >F49 E2=6?E] !2CE:4:A2E:?8 2CE:DED :?4=F56i s2G:5 vC:77:E9[ 4@AA6C 2CE:DE 4C62E:?8 :?5@@C 2?5 @FE5@@C 2CEH@C<j #:49 w6DA6[ 2C62 2CE:D2? >2<:?8 4FDE@>\>256 92C5H@@5 4FEE:?8 3@2C5D[ >2?E6= 4=@4<D 2?5 92C5H@@5 32==A@:?E A6?Dj $E6G6 (:EE6?36C8[ A9@E@8C2A96C^5:8:E2= 2CEj v=@C:2 v277?6J[ A2:?E6Cj !9:= q:4<=6J[ 3=@H? 8=2DD 2CE:DEj 2?5 {2CCJ w:==[ FAD42=6 C6FD6 2CE:DE] %96 6I9:3:E CF?D 7C@> %F6D52J[ $6AE] `d[ E@ |@?52J[ $6AE] ag] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 8@ E@ k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]2CC@H96252CE]@C8QmHHH]2CC@H96252CE]@C8k^2m]U?3DAjk^Am
kAmkDEC@?8m%96 pCC@H9625 pCE v2==6CJk^DEC@?8m 2?5 $EF5:@D 2E ff r2E2H32 pG6] :? ~=5 u@CE H:== AC6D6?E 2? 6G6?E 42==65 “pCED42A256Di q62FEJ :? E96 ~C5:?2CJ” @? |@?52J[ $6AE] a`[ 7C@> `_ 2]>] E@ ?@@?] $6AE6>36CVD E@A:4 :D q62FEJ :? E96 ~C5:?2CJ] (92E @C5:?2CJ E9:?8D 92G6 J@F C646?E=J ?@E:465 E92E H6C6 F?6IA64E65=J 362FE:7F=n w2G6 J@F 6G6C DE@AA65 E@ =@@< 2E D@>6E9:?8 J@F ?@C>2==J H2=< C:89E A2DEn (9J >:89E 2? 2CE:DE 7:?5 362FEJ :? D@>6E9:?8 H6 4@?D:56C 3@C:?8n qC:?8 2? @3;64E @C 2 A9@E@ @7 2? @3;64E 7@C 5:D4FDD:@?] !=62D6 #$'! H:E9 |2C:6=2 3J %F6D52J[ $6AE] `d] t>2:= 96C 2E k2 9C67lQ>2:=E@i>2C:6=22E96DEF5:@o8>2:=]4@>Qm>2C:6=22E96DEF5:@o8>2:=]4@>k^2m]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 |4s@H6== r@F?EJ r6?E6C @7 E96 }]r] r@@A6C2E:G6 tIE6?D:@?k^DEC@?8m H:== 9@=5 2 AC@8C2> 23@FE AC6D6CG:?8 72== AC@5F46 3J 42??:?8 2?5 7C66K:?8] !C6D6CG:?8 72== AC@5F46 E@ 62E =2E6C 92D 2=H2JD 96=A65 72>:=:6D 92G6 E2DEJ 5:D96D E9C@F89@FE E96 J62C] %96 r@@A6C2E:G6 tIE6?D:@? H:== 92G6 2 AC@8C2> 2E E96 r@CA6?:?8 |6>@C:2= *|rp E92E H:== 4@G6C H2JD E@ AC6D6CG6 D@>6 @7 @FC 72G@C:E6 7@@5D :? D>2==6C 32E496D] xE H:== 36 96=5 @? |@?52J[ $6AE] a`[ 7C@> `\a A]>] 2E E96 r@CA6?:?8 *|rp 2E bcg vC246 r@CA6?:?8 sC:G6 :? |2C:@?] r@>6 =62C? 42??:?8 :? D>2==6C 32E496D[ 7C66K:?8 7@C BF2=:EJ 2D H6== 2D :? D>2==6C 2>@F?ED E@ FD6 =2E6C[ 2?5 2=D@ 7@@5 AC6D6CG2E:@? 2D :E C6=2E6D E@ 962=E9 2D H6 >2J 36 ?665:?8 E@ >2<6 D@>6 492?86D 5F6 E@ 962=E9 4@?46C?D =:<6 5:236E6D 2?5 9:89 3=@@5 AC6DDFC6] *@F 5@ ?@E ?665 2 >6>36CD9:A 2E E96 *|rp E@ 2EE6?5] p== 2C6 H6=4@>6] !=62D6 ;FDE C68:DE6C 2E E96 56D< H96? J@F 4@>6]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 |4s@H6== r@F?EJ s6>@4C2E:4 !2CEJk^DEC@?8m H:== 9@=5 2 “w@@E6?2??J H:E9 2== E96 u:I:?D” @? $2EFC52J[ $6AE] ae[ 7C@> ?@@? E@ aib_ A]>] 2E q=24< q62C !2G:=:@?[ e`he {2<6 y2>6D #@25[ |2C:@?]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 |4s@H6== r@F?EJ s6>@4C2E:4 !2CEJk^DEC@?8m H:== 9@=5 :ED >@?E9=J >66E:?8 @? |@?52J[ $6AE] ag[ 2E E96 |2C:@? r@>>F?:EJ qF:=5:?8] !@E=F4< 5:??6C H:== DE2CE 2E e A]>] *@F 2C6 6?4@FC2865 E@ 3C:?8 2 7C:6?5] s@?2E:@?D 2AAC64:2E65 7@C E96 uC:6?5D9:A w@>6 7@C (@>6? 2?5 r9:=5C6?] %96J D9@F=5 36 ?@?A6C:D923=6 7@@5 :E6>D[ A@H56C65 =2F?5CJ 56E6C86?E 2?5 E@:=6EC:6D]k^Am
kAmkDEC@?8mkDEC@?8m%96 |4s@H6== r@F?EJ r6?E6Ck^DEC@?8mk^DEC@?8m 7@C E96 }]r] r@@A6C2E:G6 tIE6?D:@? :D =@@<:?8 E@ 9@=5 2 7@@5 5C:G6 7@C E96 =@42= u@@E9:==D u@@5 wF3] ~C82?:K6CD 2C6 E2<:?8 F?6IA:C65 42??65 8@@5D[ C:46[ A2DE2[ 5CJ 362?D 2?5 2?J @E96C ?@?A6C:D923=6 7@@5 J@F >2J H2?E E@ D92C6 H:E9 A6@A=6 :? @FC 4@>>F?:EJ] s@?2E:@?D 42? 36 5C@AA65 @77 2E E96 r@@A6C2E:G6 tIE6?D:@?’D @77:46[ e_ t] r@FCE $E][ |2C:@?[ @C E@ E96 u@@E9:==D u@@5 wF3 =@42E65 :? E96 7@C>6C q254@4< uFC?:EFC6 qF:=5:?8 2E `hb_ &]$] f_ t2DE[ |2C:@?]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 {:@?D r=F3 @7 |2C:@?k^DEC@?8m >66ED 2E e A]>] 2E E96 w@@< U2>Aj p?49@C @? #FE96C7@C5 #@25 :? |2C:@? @? E96 7:CDE 2?5 E9:C5 %9FCD52JD @7 6249 >@?E9]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 u@@E9:==D r@>>F?:EJ q2?5k^DEC@?8m C6962CD6D 6G6CJ %F6D52J 7C@> f\gib_ A]>] 2E E96 |prp r6?E6C :? 5@H?E@H? |2C:@?] %96 32?5 H6=4@>6D A=2J6CD @7 2== 286D 2?5 6IA6C:6?46 =6G6=D[ 7C@> 9:89 D49@@= DEF56?ED E@ E9@D6 H:E9 564256D @7 6IA6C:6?46] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ D6?5 2? 6>2:= E@ k2 9C67lQ>2:=E@i7@@E9:==D4@>>F?:EJ32?5o8>2:=]4@>Qm7@@E9:==D4@>>F?:EJ32?5o8>2:=]4@>k^2m]k^Am
kAmkDEC@?8m{@G:?8 w62CED[ qtp# r=@D6Ek^DEC@?8m :D 2D<:?8 7@C 5@?2E:@?D @7 3=2?<6ED[ 492C4@2=[ 32EE6C:6D W2== D:K6DX[ 7=2D9=:89ED 2?5 4=62?:?8 DFAA=:6D] r@?E24E E96> 2E gag\fef\abgd @C gag\g_b\gfh_ 2?5 2E bbf v2C56? rC66< #@25[ |2C:@?]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 pCC@H9625 pCE v2==6CJ 2?5 $EF5:@Dk^DEC@?8m :? ~=5 u@CE H:== @776C AC:G2E6 A2CE:6D H:E9 :?DECF4E@C 2?5 2CE:DE r2E96C:?6 qCF886>2?] $6=64E 2 AC@;64E J@F 92G6 D66? @C A:4< 7C@> 2 ?F>36C @7 7F? EH@\ E@ E9C66\9@FC DE2:?65 8=2DD @C H:C6 D4F=AEFC6 H@C<D9@AD] p== J@F ?665 2C6 E9C66 7C:6?5D] r2== qCF886>2? 2E h`_\h`d\h`_c E@ D4965F=6 @C 86E 2 =:DE @7 A@DD:3:=:E:6D] s2J[ 6G6?:?8 @C H66<6?5 E:>6D 2G2:=23=6]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 pCC@H9625 pCE v2==6CJ 2?5 $EF5:@D :? ~=5 u@CEk^DEC@?8m H:== 92G6 2 D6C:6D @7 7C66 2CE 4=2DD6D 7@C <:5D] %96 4=2DD6D 2C6 7@C 286D d E@ `a J62CD @=5] p5F=E A2CE:4:A2E:@? :D @AE:@?2=] %96 4=2DD6D 2C6 7C@> a\c A]>] @? E96 7:CDE $F?52J @7 6G6CJ >@?E9] r2A24:EJ :D `_ DEF56?ED] %96 7C66 4=2DD6D FD6 5:776C6?E >65:2 2?5 2C6 @7E6? E2F89E 3J 5:776C6?E G@=F?E66C 2CE:DED] p== DFAA=:6D H:== 36 AC@G:565]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 |4s@H6== r@F?EJ q@2C5 @7 t=64E:@?Dk^DEC@?8m H:== 9@=5 2 D6C:6D @7 >66E:?8D E@ 4@F?E 23D6?E66 32==@ED] %96 >66E:?8D H:== 36 96=5 2E E96 6=64E:@?D @77:46 2E acdg }]r] aae $@FE9[ |2C:@?] %96 >66E:?8D H:== 36 96=5 %F6D52J[ $6AE] ah[ 2E h 2]>]j %F6D52J[ ~4E] e[ 2E h 2]>]j %F6D52J[ ~4E] `b[ 2E h 2]>]j %F6D52J[ ~4E] a_[ 2E h 2]>]j %F6D52J[ ~4E] af[ 2E h 2]>]j 2?5 |@?52J[ }@G] a[ 2E d A]>] p?@E96C >66E:?8 H:== 36 96=5 7@C E96 4@F?E:?8 @7 23D6?E66 32==@ED @? %F6D52J[ }@G] b[ 2E a A]>] p?@E96C >66E:?8 H:== 36 96=5 7@C E96 4@F?E:?8 @7 AC@G:D:@?2= 2?5 DFAA=6>6?E2= 23D6?E66 32==@ED @? uC:52J[ }@G] e[ 2E ` A]>] %96 a_ae }@G6>36C 6=64E:@? 42?G2DD >66E:?8 :D D6E 7@C uC:52J[ }@G] `b[ 2E `` 2]>] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 42== edh\_gbc]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 }]r] r@@A6C2E:G6 tIE6?D:@?\|4s@H6== r@F?EJ r6?E6Ck^DEC@?8m Qz66A |4s@H6== q62FE:7F=Q AC@8C2> H:== 4@@C5:?2E6 E96 2??F2= {2<6 y2>6D 4=62?\FA @? $2EFC52J[ ~4E] b[ 7C@> h 2]>] E@ ?@@?] !2CE:4:A2?ED H@F=5 =:<6 E@ :?G:E6 6G6CJ@?6 E@ C6>@G6 =:EE6C 7C@> {2<6 y2>6D 2?5 :ED D9@C6=:?6] %96J H:== 5:DEC:3FE6 DFAA=:6D 29625 @7 E:>6 D@ J@F 42? =2F?49 7C@> J@FC 9@>6 5@4<[ 2?5 3C:?8 E96 @C82?:K6CD E96 EC2D9] sFC:?8 E96 =2DE {2<6 y2>6D 4=62?\FA 6G6?E[ G@=F?E66CD 7C@> E96 {2<6 y2>6D t?G:C@?>6?E2= pDD@4:2E:@?[ |2C:@? |@@D6 {@586 }@] `f_d[ }]r] (:=5=:76 u656C2E:@?[ C6D:56?ED @7 E96 pC3@C @? {2<6 y2>6D[ 2?5 >2?J @E96CD D9@H65 E96:C 4@>>:E>6?E E@ 362FE:7J:?8 E96:C 4@>>F?:EJ 3J C6>@G:?8 EC2D9] u@C E96 72== 4=62?\FA[ H6 H:== 36 A2CE?6C:?8 H:E9 E96 r2E2H32 #:G6C<66A6CVD r2E2H32 #:G6CDH66A] '@=F?E66CD H:E9 3@2ED[ 42?@6D[ A255=:?8 <2J2<D[ 2?5 @? 7@@E H:== 36 ?66565 E@ 96=A] ~?=:?6 C68:DEC2E:@? :D C6BF:C65] r@?E24E k2 9C67lQ>2:=E@i|2EE0qFC?6:D6?o?4DF]65FQm|2EE0qFC?6:D6?o?4DF]65Fk^2m @C gag\eda\g`_c E@ D4965F=6 DFAA=J A:4<FA]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 #@E2CJ r=F3 @7 |2C:@?UCDBF@jD cbC5U?3DAj2??F2= 2F4E:@?k^DEC@?8m H:== E2<6 A=246 %9FCD52J[ ~4E] `d[ 2E E96 q@I u24E@CJ A6C7@C>2?46 2?5 6G6?E 46?E6C 2E ah {@82? $E] %96 AC6G:6H H:== 368:? 27E6C d A]>] 2?5 E96 3:55:?8 DE2CED 2E e A]>] '242E:@? 56DE:?2E:@?D[ 8:7E 46CE:7:42E6D[ F?:BF6 6IA6C:6?46D[ 4@==64E:3=6D 2?5 >F49 >@C6 H:== 36 D@=5] u@@5 2?5 C67C6D9>6?ED H:== 36 2G2:=23=6] %9:D H:== 36 2? 23D@=FE6 2F4E:@? H:E9 ?@ C6D6CG6D] *@F 5@?UCDBF@jE 92G6 E@ 36 AC6D6?E E@ 86E 2? :E6>] *@F 42? AFE :? 2 3:5 H:E9 2 #@E2C:2? 2?5 E96 4=F3 >6>36CD H:== 92?5=6 :E 7@C J@F] %96 #@E2CJ r=F3UCDBF@jD 2??F2= 2F4E:@? :D :ED 3:886DE 7F?5C2:D:?8 6G6?E[ 2?5 :E >2<6D D@ >2?J @7 E96 4=F3UCDBF@jD AC@8C2>D 2?5 AC@;64ED A@DD:3=6] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E E96 u2463@@< A286 7@C E96 #@E2CJ r=F3 @7 |2C:@? 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]72463@@<]4@>^C@E2CJ4=F3@7>2C:@??4^QmHHH]72463@@<]4@>^C@E2CJ4=F3@7>2C:@??4^k^2m 2?5 E96 4=F3UCDBF@jD H63D:E6 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]C@E2CJ@7>2C:@??4]@C8QmHHH]C@E2CJ@7>2C:@??4]@C8k^2m] %96C6 :D 2=D@ 2 u2463@@< A286 565:42E65 E@ E9:D 6G6?Ei k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]72463@@<]4@>^C@E2CJ2F4E:@?>2C:@??4QmHHH]72463@@<]4@>^C@E2CJ2F4E:@?>2C:@??4k^2m]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 |4s@H6== r@F?EJ r2?5:52E6D u@CF>k^DEC@?8m H:== 36 96=5 @? %9FCD52J[ ~4E] `d[ DE2CE:?8 2E dib_ A]>] 2E E96 |2C:@? r@>>F?:EJ qF:=5:?8] %9:D :D 2? :>A@CE2?E @AA@CEF?:EJ E@ 962C 5:C64E=J 7C@> =@42= 42?5:52E6D 7@C E96 |4s@H6== q@2C5 @7 t5F42E:@?[ |4s@H6== r@F?EJ q@2C5 @7 r@>>:DD:@?6CD 2?5 E96 }]r] w@FD6 @7 #6AC6D6?E2E:G6D] %96 6G6?E :D 9@DE65 3J (6DE |2C:@? x?4] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 6>2:= k2 9C67lQ>2:=E@i8:?86CoH6DE>2C:@?]@C8Qm8:?86CoH6DE>2C:@?]@C8k^2m]k^Am
Have an item to share?
Calendar items must be submitted at least six days before an event. Items are only guaranteed to publish once prior to the event. To guarantee placement in the paper on a particular day, organizations can purchase an ad by calling 315-720-9694. Email all items to news@mcdowellnews.com.
Stay up-to-date on what's happening
Receive the latest in local entertainment news in your inbox weekly!
Mike Conley
Staff Writer
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today