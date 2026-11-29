Top Story Spotlight Library Corner: Here’s what is happening at your library in December Library Corner: Here’s what is happening at your library in December By JULIE MCKINNEY Program & outreach librarian, McDowell County Public Library Nov 29, 2026 4 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Here is a list of what is happening at the McDowell County Public Library in December.kAmkDEC@?8m%F6D52J[ s64] `k^DEC@?8mk^AmkAm%:?J %@ED $E@CJE:>6 W286D _\aXi |2C:@? =:3C2CJ 2E `_ib_ 2]>] q@@<D[ D@?8D[ 76=E 3@2C5 DE@C:6D[ 2?5 24E:@? C9J>6D 7@C 49:=5C6?P %9:D AC@8C2> >66ED s64] `[ g 2?5 `d]k^AmkAmr2CD@? w@FD6 3FEE@? EC66 @C?2>6?ED W286D `g 2?5 @=56CXi w:DE@C:4 r2CD@? w@FD6[ `g_d &]$] f_[ |2C:@? 2E ` A]>] ':D:E E96 3@@<>@3:=6 @? E96 r2CD@? w@FD6 =2H? 2?5 >2<6 2 EC66\D92A65 @C?2>6?E 7C@> 3FEE@?D] $FAA=:6D AC@G:565j 3C:?8 2 42>A:?8 492:C :7 A@DD:3=6] sF6 E@ E96 9@=:52JD[ E9:D >@?E9’D DE@A :D @? 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