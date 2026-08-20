Top Story Spotlight A NOTE FROM SCHOOL McDowell County Schools superintendent: Remember the power of positive affirmation Tracy Grit McDowell County Schools superintendent Aug 20, 2026 16 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save “Wow, I love your new shoes!”kAm“xD E92E 2 ?6H 324<A24<n”k^Am Tracy Grit Dan Crawley, McDowell News kAm“x E9:?< J@F 8C6H 2 7@@E E9:D DF>>6CP”k^AmkAm“s:5 J@F 86E 2 7C6D9 92:C4FEn”k^AmkAm“*@FC 5C6DD :D D@ 4FE6P”k^AmkAm%96D6 2C6 E96 <:?5D @7 A@D:E:G6 277:C>2E:@?D H6 2== C6>6>36C 7C@> E96 368:??:?8 @7 2 ?6H D49@@= J62C] %96C6 :D D@>6E9:?8 DA64:2= 23@FE E9@D6 7:CDE 76H 52JDj E96 6I4:E6>6?E[ E96 2?E:4:A2E:@?[ 2?5 E96 766=:?8 E92E 2?JE9:?8 :D A@DD:3=6]k^Am People are also reading… Somewhere between Western Sizzlin and Michelin star: Marion has a new steakhouse. Foothills Watershed in Old Fort expanding bike trails, brewing beer New RV dealership opens in McDowell County; Old Fort RV Park reopens Edwards took ex-aide to Vegas during shutdown. Records tie trip to campaign money Seth Trimble gives reasons for leaving North Carolina basketball to play at Louisville Morganton man faces drug, felony firearm possession charges in McDowell County 4 Carolina Panthers players who improved their stock in preseason loss to Bills Pair charged with NC double murder moved into victims' home after deaths, warrant says Woman tracked missing AirPods, leading to arrest of Marion man, sheriff's office says After yearslong revitalization process, NASCAR isn’t returning to NC racetrack Panthers 2026 training camp: Top takeaways ahead of Saturday's preseason week 1 New farmers and crafters market opens south of Marion McDowell County sales tax increase on ballot. Here's how the money would be used. 14 new businesses opened in Marion in past year, according to report Back-to-School Bash with free school supplies for children planned in Marion kAmx ?6G6C 86E E:C65 @7 :E]k^AmkAmx =@G6 H2E49:?8 @FC DEF56?ED H2=< E9C@F89 E96 5@@CD H:E9 324<A24<D ?62C=J 2D 3:8 2D E96J 2C6[ ?6H D9@6D @? E96:C 766E 2?5 E92E 42C67F==J 49@D6? 7:CDE\52J @FE7:E] x =@G6 D66:?8 E96 6?E9FD:2D> @? E96 7246D @7 @FC E62496CD 2?5 DE277 2D E96J H6=4@>6 DEF56?ED 324<]k^AmkAm%96C6 :D 2? 6?6C8J 2E E96 368:??:?8 @7 2 D49@@= J62C E92E :D 92C5 E@ 56D4C:36[ 3FE 62DJ E@ 766=]k^AmkAmp?5 E96? D@>6E9:?8 92AA6?D]k^Am kAm%9@D6 7:CDE\52J 4@>A=:>6?ED 368:? 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