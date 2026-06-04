Here is a list of what is happening at the McDowell County Public Library in June.
kAmkDEC@?8m$2EFC52J[ yF?6 ek^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mp== p86Dk^DEC@?8mk^Am
kAm~=5 u@CE %C2:=D 2?5 %C2:?D u6DE:G2=[ ~=5 u@CE %C2:? s6A@E 7C@> `_ 2]>] E@ b A]>]k^Am
kAmr6=63C2E6 E96 C:49 9:DE@CJ 2?5 96C:E286 @7 @FC q=F6 #:586 |@F?E2:? 4@>>F?:EJ E9C@F89 E96 DE@C:6D @7 C2:=C@25D[ EC2:=D[ 2?5 4@??64E:@?D E92E D92A65 E96 C68:@?] %9:D 76DE:G2= 9:89=:89ED ~=5 u@CE’D ?@E23=6 C2:=C@25 9:DE@CJ 2=@?8 H:E9 E96 ?2EFC2= 362FEJ 2?5 EC25:E:@?D 4@??64E65 E@ !:D829 }2E:@?2= u@C6DE] p=D@ 42E49 FD 2E E96 #2:=D 2?5 #9JE9>D q=F68C2DD u6DE:G2= 27E6CH2C5D[ 368:??:?8 2E dib_ A]>]k^Am
People are also reading…
- Marion man shot at Love's Travel Stop dies; Lincolnton man now faces murder charge
- Youth baseball coach gets lifetime ban for viral incident
- McDowell High School graduation is Friday. Shuttles to run from three parking areas
- Marion’s 18th annual Liver Mush Festival is coming up. Here's everything you need to know.
- Appalachian Mountain Brewery bringing new ‘outpost’ to Old Fort. Here's when, where
- NASCAR team member arrested for allegedly hitting 78-year-old man with golf cart
- Trails, Trains and Travelin’ McCourys: Festival is multifaceted celebration of outdoors, music
- Greg Biffle’s ex-wife sues driver’s estate, pilot’s estate for wrongful death in plane crash
- New details emerge about Kyle Busch’s health prior to his death, document shows
- Sixth grade teacher named McDowell County Schools Teacher of the Year
- Historic Carson House's Dinner on Buck Creek dedicates new visitor center
- McDowell County property tax rate expected to stay the same in next year's budget
- McDowell County alum credits education for preparing him for career in law enforcement
- Greg Biffle narrowly misses NASCAR Hall of Fame. One inductee says he ‘deserves’ it
- McDowell High volunteer of 20 years organizes front office, fire drills. Now he's an honorary fire marshal.
kAmkDEC@?8m|@?52J[ yF?6 gk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mp== 286Dk^DEC@?8mk^Am
kAm$F>>6C #625:?8 z:4<\~77 2E |2C:@? =:3C2CJ 7C@> ?@@? E@ b A]>]k^Am
kAmy@:? FD 2D H6 @77:4:2==J <:4< @77 @FC a_ae $F>>6C #625:?8 !C@8C2> H:E9 E9:D J62C’D 6I4:E:?8 E96>6[ &?62CE9 2 $E@CJP %9:D J62C’D E96>6 46=63C2E6D E96 ;@J @7 5:D4@G6CJ 2?5 C6>:?5D FD E92E 6G6CJ A6CD@?[ 72>:=J[ 2?5 4@>>F?:EJ 92D DE@C:6D H2:E:?8 E@ 36 F?4@G6C65 2?5 D92C65 E9C@F89 3@@<D[ AC@8C2>D[ =@42= 9:DE@CJ[ 2?5 :>28:?2E:@?] $:8? FA 7@C DF>>6C C625:?8[ 6?;@J 24E:G:E:6D 7@C 2== 286D[ 2?5 5@?’E >:DD 2 >28:42= A6C7@C>2?46 3J q#25 E96 |28:4:2? 7C@> ` E@ a A]>] qC:?8 E96 H9@=6 72>:=J 2?5 96=A FD 368:? E96 DF>>6C H:E9 7F?[ =2F89E6C[ 2?5 2 =:EE=6 3:E @7 >28:4Pk^Am
kAmkDEC@?8m|@?52J[ yF?6 g E9C@F89 uC:52J[ yF=J b`k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mp== p86Dk^DEC@?8mk^Am
kAmw:DE@C:42= s@H?E@H? |2C:@? $42G6?86C wF?E[ |2C:@? =:3C2CJk^Am
kAmtIA=@C6 9:DE@C:4 3F:=5:?8D[ 9:556? 56E2:=D[ 2?5 72D4:?2E:?8 A:646D @7 =@42= 9:DE@CJ 2D J@F H2=< E9C@F89 5@H?E@H? |2C:@?] u:== :? J@FC 2?DH6CD 2=@?8 E96 H2J 2?5 D66 9@H >F49 J@F 42? F?62CE9 23@FE @FC 4@>>F?:EJ’D A2DE] *@F 42? DE@A 3J E96 =:3C2CJ E@ 86E 2 D42G6?86C D966E @C =@@< @? E96 |4s@H6== r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ H63A286] ':D:E E96 =@42E:@?D =:DE65 @? E96 D966E 2?5 4@>A=6E6 E96 D42G6?86C 9F?E 3J 7@==@H:?8 E96 4=F6D 2?5 2?DH6C:?8 BF6DE:@?D] q6 DFC6 E@ =@@< 42C67F==J[ D@>6 2?DH6CD >2J 36 7@F?5 @? A=2BF6D[ D:8?D[ @C 9:DE@C:4 3F:=5:?8D] ~?46 J@F’G6 4@>A=6E65 E96 9F?E[ C6EFC? J@FC 2?DH6C D966E E@ E96 |2C:@? {:3C2CJ] tG6CJ@?6 H9@ 4@>A=6E6D E96 D42G6?86C 9F?E H:== 36 6?E6C65 E@ H:? 2 =@42= 9:DE@CJ E96>65 AC:K6] r@>A=6E:?8 E96 “tIA6CE |@56” BF6DE:@?D H:== 8:G6 J@F EH@ AC:K6 6?EC:6D] w2AAJ 9F?E:?8Pk^Am
kAmkDEC@?8m%F6D52J[ yF?6 hk^DEC@?8mk^Am
kAm%:?J %@ED $E@CJE:>6 U2>Aj rC27E 7@C %:?J %@ED[ |2C:@? =:3C2CJ 2E `_ib_ 2]>]k^Am
kAm%@55=6CD 286D a 2?5 F?56C 2C6 :?G:E65 E@ 6?;@J DE@C:6D[ D@?8D[ >@G6>6?E 24E:G:E:6D[ 2?5 24E:@? C9J>6D 56D:8?65 6DA64:2==J 7@C =:EE=6 =62C?6CD] $E2J 27E6CH2C5 7@C rC27ED 7@C {:EE=6 w2?5Di s:?@D2FC !=2J 7@C 6G6? >@C6 92?5D\@? 7F?]k^Am
kAmkDEC@?8mp5F=EDk^DEC@?8mk^Am
kAmrC27E U2>Aj rC62E6i u=@2E:?8 %6CC2C:F>D[ |2C:@? {:3C2CJ 2E c A]>]k^Am
kAmp5F=ED 2C6 :?G:E65 E@ 56D:8? E96:C @H? 362FE:7F= 92?8:?8 E6CC2C:F> H9:=6 6IA=@C:?8 4C62E:G:EJ[ DE@CJE6==:?8[ 2?5 E96 ?2EFC2= H@C=5] !2CE:4:A2?ED >2J 2=D@ 255 2 >:?:2EFC6 9@33:E\DEJ=6 5@@C E@ 4C62E6 2 H9:>D:42= 9:556? H@C=5 :?D:56 E96:C E6CC2C:F>] %9:D AC@8C2> :D 7@C 25F=ED 286D `g 2?5 @=56C[ 2?5 2== DFAA=:6D H:== 36 AC@G:565]k^Am
kAmkDEC@?8m%66?Dk^DEC@?8mk^Am
kAmp5G6?EFC6CD (2?E65i %66? s U2>Aj s vC@FA[ ~=5 u@CE 3C2?49 7C@> d E@ f A]>]k^Am
kAmr@?E:?F6 E96 25G6?EFC6 H:E9 @FC H66<=J E66? sF?86@?D U2>Aj sC28@?D 42>A2:8?P }6H A=2J6CD 2C6 2=H2JD H6=4@>6 2D E96 8C@FA 6IA=@C6D 6I4:E:?8 BF6DED[ E62>H@C<[ 2?5 4C62E:G6 DE@CJE6==:?8 E@86E96C]k^Am
kAmkDEC@?8mp5F=EDk^DEC@?8mk^Am
kAmrC27ED %@ v@[ |2C:@? =:3C2CJ 7C@> d E@ f A]>]k^Am
kAm{@G6 @FC 25F=E 4C27E AC@8C2>D 3FE 42?’E 2=H2JD 2EE6?5 E96 27E6C?@@? D6DD:@?Dn $E@A 3J E96 =:3C2CJ E@ A:4< FA 2 E2<6\9@>6 4C27E <:E 7:==65 H:E9 4C62E:G6 AC@;64ED J@F 42? 4@>A=6E6 H96?6G6C :E 7:ED J@FC D4965F=6] z:ED 2C6 2G2:=23=6 7@C 25F=ED 286D `g 2?5 @=56C H9:=6 DFAA=:6D =2DE]k^Am
kAmkDEC@?8m(65?6D52J[ yF?6 `_k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mr9:=5C6?k^DEC@?8mk^Am
kAm~=5 u@CE $E@CJE:>6[ ~=5 u@CE qC2?49 2E `` 2]>]k^Am
kAmy@:? FD 7@C DE@C:6D[ 4C27ED[ 2?5 7F? :? E96 H6=4@>:?8 2E>@DA96C6 @7 E96 ~=5 u@CE qC2?49] !C6D49@@=\2865 49:=5C6? H:== 6DA64:2==J 6?;@J E9:D AC@8C2>[ 3FE 2== 286D 2C6 H6=4@>6]k^Am
kAmkDEC@?8mr9:=5C6?k^DEC@?8mk^Am
kAm~=5 u@CE pCE tIA=@C6CDi !E6C@D2FC v=:56CD[ ~=5 u@CE 3C2?49 2E ` A]>]k^Am
kAmt=6>6?E2CJ\2865 DEF56?ED H:== “5:?@\D@2C” :?E@ D4:6?46 2?5 2CE 2D E96J 6IA=@C6 9@H 8=:56CD :?E6C24E H:E9 2:C 2?5 >@G6>6?E] %9:D H66<=J AC@8C2> 4@>3:?6D 4C62E:G:EJ[ 5:D4@G6CJ[ 2?5 92?5D\@? =62C?:?8 E9C@F89 6?828:?8 2CE 2?5 D4:6?46 24E:G:E:6D]k^Am
kAmkDEC@?8mr9:=5C6?k^DEC@?8mk^Am
kAms:?@ tIA=@C6CDi $2=E s@F89 s:?@D2FC u@DD:=D[ |2C:@? =:3C2CJ 7C@> c E@ d A]>]k^Am
kAm*@F?8 6IA=@C6CD H:== 5:D4@G6C E96 72D4:?2E:?8 H@C=5 @7 7@DD:=D H9:=6 4C62E:?8 E96:C G6CJ @H? D2=E 5@F89 5:?@D2FC 7@DD:=D E@ 32<6 2?5 AC6D6CG6 2E 9@>6]k^Am
kAmkDEC@?8m%9FCD52J[ yF?6 ``k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m%66?Dk^DEC@?8mk^Am
kAmsx* q@HECF4<=6D[ |2C:@? =:3C2CJ 7C@> c E@ d A]>]k^Am
kAm&?62CE9 2 =:EE=6 >28:4 E9:D DF>>6C 3J 4C62E:?8 J@FC G6CJ @H? q@HECF4<=6 :?DA:C65 3J u2?E2DE:4 q62DED 2?5 (96C6 E@ u:?5 %96>P %66?D H:== FD6 4C27E >2E6C:2=D E@ 3F:=5 E96D6 E:?J >28:42= EC66 4C62EFC6D H9:=6 DA6?5:?8 E:>6 H:E9 76==@H 72?E2DJ 2?5 H:K2C5:?8 H@C=5 72?D]k^Am
kAmkDEC@?8mp5F=EDk^DEC@?8mk^Am
kAmz:E496? p?E9@EJA6D[ ~=5 u@CE 3C2?49 2E d A]>]k^Am
kAmtIA=@C6 E96 72D4:?2E:?8 2?E9@EJA6 AC@46DD[ 2? 62C=J 7@C> @7 A9@E@8C2A9:4 AC:?E:?8 E92E FD6D A=2?ED[ ?2EFC2= A:8>6?ED[ 2?5 DF?=:89E E@ 4C62E6 362FE:7F= 3@E2?:42= :>286D]k^Am
kAmkDEC@?8muC:52J[ yF?6 `ak^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mp5F=EDk^DEC@?8mk^Am
kAmq@@< r=F3[ |2C:@? =:3C2CJ 7C@> ` E@ a A]>]k^Am
kAm{@@<:?8 7@C E9@F89E7F= 4@?G6CD2E:@? 2?5 2 8C62E C625n y@:? FD 2D H6 5:D4FDD “%96 q@CC@H65 {:76 @7 uC656C:4< u:76” 3J p??2 y@9?DE@?] $92C6 J@FC E9@F89ED[ :?D:89ED[ 2?5 72G@C:E6 >@>6?ED H9:=6 4@??64E:?8 H:E9 76==@H C6256CD :? 2 H6=4@>:?8 2?5 C6=2I65 2E>@DA96C6]k^Am
kAmkDEC@?8m$2EFC52J[ yF?6 `bk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mp== p86Dk^DEC@?8mk^Am
kAmu2>:=J s2J 2E E96 q6249 !255J’D rC66<[ {2<6 y2>6D $E2E6 !2C< 7C@> `_ 2]>] E@ c A]>]k^Am
kAm$A6?5 2 7F? 2?5 C6=2I:?8 52J 2E 362FE:7F= {2<6 y2>6D $E2E6 !2C< 2D E96 q2C67@@E q23J u@F?52E:@? 2?5 r&{p 9@DE 2 36249 52J 7@C E96 4@>>F?:EJ] u2>:=:6D 2?5 7C:6?5D 2C6 :?G:E65 E@ 6?;@J 2 52J 7:==65 H:E9 DF?D9:?6[ 4@??64E:@?[ 2?5 @FE5@@C 7F?] p4E:G:E:6D 7@C AC6D49@@=6CD 7:7E9 8C256CD H:== E2<6 A=246 7C@> `_ 2]>] E@ ?@@?[ E96C6 H:== 36 2 7C66 9@E 5@8 =F?49[ E96? E96 7F? 7@C E66?D H:== 368:? 2E ` A]>]k^Am
kAmkDEC@?8mp== p86Dk^DEC@?8mk^Am
kAm$EC:?8 y2>[ ~=5 u@CE =:3C2CJ 2E ` A]>]k^Am
kAmx?E6C6DE65 :? =62C?:?8 2 DEC:?865 :?DECF>6?En y@:? FD 7@C 2 C6=2I65 2?5 368:??6C\7C:6?5=J >FD:4 D6DD:@? 7@4FD65 AC:>2C:=J @? 8F:E2C] !2CE:4:A2?ED H:E9 F<F=6=6D[ >2?5@=:?D[ @C 5F=4:>6CD 2C6 2=D@ H6=4@>6] $@>6 :?DECF>6?ED H:== 36 2G2:=23=6 E@ FD6[ 3FE 766= 7C66 E@ 3C:?8 J@FC @H?]k^Am
kAmkDEC@?8m|@?52J[ yF?6 `dk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mr9:=5C6?k^DEC@?8mk^Am
kAm|@G6>6?E !C6D49@@= $E@CJE:>6 U2>Aj rC27E 7@C {:EE=6 w2?5D[ |2C:@? =:3C2CJ 2E `_ib_ 2]>]k^Am
kAmy@:? y@C52? {2?6J 7@C 2? 6?6C86E:4 AC6D49@@= DE@CJE:>6 E92E 4@>3:?6D 3@@<D[ >@G6>6?E[ 2?5 E@55=6C\7C:6?5=J J@82 24E:G:E:6D] $E2J 27E6CH2C5 7@C rC27ED 7@C {:EE=6 w2?5Di 2 s:?@D2FC $92A65 rC27E 7@C 6G6? >@C6 4C62E:G6 7F?]k^Am
kAmkDEC@?8m%66?Dk^DEC@?8mk^Am
kAm|:?64C27E rC27E6C’D r9@:46[ |2C:@? =:3C2CJ 7C@> c E@ d A]>]k^Am
kAms:8 :?E@ 4C62E:G:EJ 5FC:?8 E9:D |:?64C27E:?DA:C65 4C27E 52J 7@C E66?DP pD A2CE @7 @FC &?62CE9 2 $E@CJ DF>>6C C625:?8 E96>6[ A2CE:4:A2?ED H:== 6IA=@C6 E96>65 4C27ED[ 3F:=5 :>28:?2E:G6 4C62E:@?D[ 2?5 46=63C2E6 DE@CJE6==:?8 E9C@F89 4C62E:G:EJ 2?5 56D:8?]k^Am
kAmkDEC@?8m%F6D52J[ yF?6 `ek^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mr9:=5C6?k^DEC@?8mk^Am
kAm%:?J %@ED $E@CJE:>6 U2>Aj rC27E[ |2C:@? =:3C2CJ 2E `_ib_ 2]>]k^Am
kAm%@55=6CD 286D a 2?5 F?56C 2C6 :?G:E65 E@ 6?;@J DE@C:6D[ D@?8D[ >@G6>6?E[ 2?5 24E:@? C9J>6D 56D:8?65 ;FDE 7@C E96>] $E2J 27E6CH2C5 7@C 2 7F? rFA42<6 {:?6C s:?@D2FC 4C27E 24E:G:EJ]k^Am
kAmkDEC@?8mp5F=EDk^DEC@?8mk^Am
kAmrC27E U2>Aj rC62E6i (2=?FE $46?6D[ |2C:@? {:3C2CJ 2E c A]>]k^Am
kAmrC62E6 D@>6E9:?8 E:?J[ H9:>D:42=[ 2?5 >28:42= 5FC:?8 E9:D H2=?FE 5:@C2>2 4C27E AC@8C2>] !2CE:4:A2?ED H:== FD6 H2=?FE D96==D[ >@DD[ >:?:2EFC6 >FD9C@@>D[ 2?5 H@@5=2?5 564@C2E:@?D E@ 56D:8? E96:C @H? 6?492?E:?8 >:?:2EFC6 H@C=5D] p== DFAA=:6D AC@G:565 7@C 25F=ED 286D `g 2?5 @=56C]k^Am
kAmkDEC@?8m%66?Dk^DEC@?8mk^Am
kAm~=5 u@CE %66? %:>6i p?4:6?E p>F=6ED[ ~=5 u@CE 3C2?49 7C@> d E@ f A]>]k^Am
kAms6D:8? 2?5 4C62E6 J@FC @H? >JDE:42= 423@49@? A6?52?E 5FC:?8 E9:D :>28:?2E:G6 4C27E AC@8C2>]k^Am
kAm(96E96C J@FC 2>F=6E :D >28:42=[ >JDE6C:@FD[ @C 4FCD65 :D 6?E:C6=J FA E@ J@FPk^Am
kAmkDEC@?8m(65?6D52J[ yF?6 `fk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mr9:=5C6?k^DEC@?8mk^Am
kAm~=5 u@CE $E@CJE:>6[ ~=5 u@CE qC2?49 2E `` 2]>]k^Am
kAmt?;@J DE@C:6D[ 4C27ED[ 2?5 DF>>6C 7F? :? E96 4@KJ 2E>@DA96C6 @7 E96 ~=5 u@CE 3C2?49] !C6D49@@=\2865 49:=5C6? H:== 6DA64:2==J 6?;@J E9:D AC@8C2>[ E9@F89 2== 286D 2C6 H6=4@>6]k^Am
kAmkDEC@?8mr9:=5C6?k^DEC@?8mk^Am
kAm~=5 u@CE pCE tIA=@C6CDi s:?@ !C:?ED[ ~=5 u@CE 3C2?49 2E ` A]>]k^Am
kAm{62C? 23@FE E96 4@==@8C2A9 AC:?E>2<:?8 AC@46DD[ 2 4C62E:G6 2CE E649?:BF6 E92E FD6D 4@>>@? >2E6C:2=D E@ >2<6 C6AC@5F4:3=6 AC:?ED] !2CE:4:A2?ED H:== 4C62E6 E96:C @H? 5:?@D2FC\:?DA:C65 2CEH@C< H9:=6 6IA=@C:?8 2CE 2?5 D4:6?46 E@86E96C]k^Am
kAmkDEC@?8mr9:=5C6?k^DEC@?8mk^Am
kAms:?@ tIA=@C6CDi y62?\|:496= q2DBF:2E[ |2C:@? =:3C2CJ 7C@> c E@ d A]>]k^Am
kAmt=6>6?E2CJ\2865 DEF56?ED H:== =62C? 23@FE y62?\|:496= q2DBF:2E[ E96 :?7=F6?E:2= !F6CE@ #:42? 2?5 w2:E:2? p>6C:42? 2CE:DE 46=63C2E65 7@C 9:D 3@=5 2CE:DE:4 DEJ=6 2?5 4F=EFC2= DE@CJE6==:?8] !2CE:4:A2?ED H:== 4C62E6 E96:C @H? “!6K s:DA6?D6C” 5:?@D2FC 2CEH@C< :?DA:C65 3J 9:D 6?6C86E:4 2?5 6IAC6DD:G6 H@C<]k^Am
kAmkDEC@?8m%9FCD52J[ yF?6 `gk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mp5F=EDk^DEC@?8mk^Am
kAm!@542DE r=F3[ |2C:@? =:3C2CJ 2E ` A]>]k^Am
kAmy@:? FD 7@C @FC ?6IE !@542DE r=F3 5:D4FDD:@? 762EFC:?8 |2EC:4:56 7C@> E96 $>2== %@H? s:4<D A@542DE] {:DE6? 2E 9@>6 367@C692?5[ E96? 82E96C H:E9 76==@H A2CE:4:A2?ED E@ D92C6 E9@F89ED[ E96@C:6D[ 2?5 C624E:@?D :? 2? 6?828:?8 8C@FA 5:D4FDD:@?]k^Am
kAmkDEC@?8m%66?Dk^DEC@?8mk^Am
kAmp5@AE\p\rC:EE6C[ |2C:@? =:3C2CJ 7C@> c E@ d A]>]k^Am
kAmrC62E6 J@FC @H? E:?J 4C:EE6C FD:?8 2:C5CJ 4=2J[ E96? 56D:8? 2 4@KJ 4C:EE6C 3@I E@ E2<6 9@>6] %66?D H:== 6?;@J 4@>3:?:?8 4C62E:G:EJ[ :>28:?2E:@?[ 2?5 92?5D\@? 4C27E:?8 :? E9:D 25@C23=6 AC@8C2>]k^Am
kAmkDEC@?8mp5F=EDk^DEC@?8mk^Am
kAmp5F=E sU2>Ajs[ ~=5 u@CE qC2?49 2E d A]>]k^Am
kAm(96E96C J@F 2C6 3C2?5 ?6H E@ E23=6E@A 82>:?8 @C 2? 6IA6C:6?465 25G6?EFC6C[ ;@:? @FC p5F=E sF?86@?D U2>Aj sC28@?D 8C@FA 7@C 2? 6G6?:?8 @7 4@==23@C2E:G6 DE@CJE6==:?8[ DEC2E68J[ 2?5 7F?] }6H 2?5 C6EFC?:?8 A=2J6CD 2C6 2== H6=4@>6]k^Am
kAmuC:52J[ yF?6 `hk^Am
kAmkDEC@?8mp5F=EDk^DEC@?8mk^Am
kAm{@42= w:DE@CJ r=F3[ |2C:@? =:3C2CJ 2E bib_ A]>]k^Am
kAmu@C !2CE c @7 @FC tIA=@C:?8 |4s@H6==’D r@>>F?:E:6D D6C:6D[ H6 H:== ;@FC?6J E9C@F89 E96 D@FE96C? A@CE:@? @7 |4s@H6== r@F?EJ] s:D4@G6C 72D4:?2E:?8 =@42= 9:DE@CJ 4@??64E65 E@ v=6?H@@5[ |@?E7@C5 r@G6[ qC24<6EE@H?[ sJD2CEDG:==6[ 2?5 DFCC@F?5:?8 4@>>F?:E:6D[ :?4=F5:?8 DE@C:6D @7 8@=5 CFD96D[ #6G@=FE:@?2CJ (2C 9:DE@CJ[ 2?5 >@F?E2:? 96C:E286]k^Am
kAmkDEC@?8m$2EFC52J[ yF?6 a_k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mp== p86Dk^DEC@?8mk^Am
kAm$EC:?8 y2>[ ~=5 u@CE =:3C2CJ 2E ` A]>]k^Am
kAmr@>6 6?;@J 2 H6=4@>:?8 2?5 =@H AC6DDFC6 >FD:4 D6DD:@? 7@4FD65 @? =62C?:?8 2?5 AC24E:4:?8 DEC:?865 :?DECF>6?ED] vF:E2C :D E96 AC:>2CJ 7@4FD[ 3FE A2CE:4:A2?ED H:E9 F<F=6=6D[ >2?5@=:?D[ 2?5 5F=4:>6CD 2C6 6?4@FC2865 E@ ;@:? 2D H6==]k^Am
kAmkDEC@?8mp== p86Dk^DEC@?8mk^Am
kAmyF?6E66?E9 uC665@> u6DE:G2=[ (6DE |2C:@? r@>>F?:EJ !2C< 7C@> c E@ g A]>]k^Am
kAmr6=63C2E6 yF?6E66?E9 H:E9 (6DE |2C:@? x?4]’D u:7E9 p??F2= uC665@> u6DE:G2=] %9:D 4@>>F?:EJ 6G6?E 9@?@CD E96 6>2?4:A2E:@? @7 6?D=2G65 p7C:42? p>6C:42?D H9:=6 46=63C2E:?8 4F=EFC6[ 9:DE@CJ[ F?:EJ[ 2?5 4@>>F?:EJ E9C@F89 24E:G:E:6D 2?5 6G6?ED 7@C 2== 286D]k^Am
kAmkDEC@?8m|@?52J[ yF?6 aak^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mr9:=5C6?k^DEC@?8mk^Am
kAmq:=:?8F2= !C6D49@@= $E@CJE:>6[ |2C:@? =:3C2CJ 2E `_ib_ 2]>]k^Am
kAmt?;@J DE@C:6D AC6D6?E65 :? 3@E9 $A2?:D9 2?5 t?8=:D9 3J $:=G:2 |2CE:? s6= r2>A@ '2C82D 7C@> |4s@H6== %649] r9:=5C6? 2?5 72>:=:6D H:== 6IA6C:6?46 =2?8F286[ DE@CJE6==:?8[ 2?5 4F=EFC6 E@86E96C[ 7@==@H65 3J 2 7F? 8C66?9@FD6\E96>65 4C27E 24E:G:EJ]k^Am
kAmkDEC@?8m%F6D52J[ yF?6 abk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mr9:=5C6?k^DEC@?8mk^Am
kAm%:?J %@ED $E@CJE:>6 U2>Aj rC27E 7@C %:?J %@ED[ |2C:@? =:3C2CJ 2E `_ib_ 2]>]k^Am
kAm%@55=6CD 286D a 2?5 F?56C 2C6 :?G:E65 E@ 6?;@J DE@C:6D[ D@?8D[ 2?5 >@G6>6?E 24E:G:E:6D 56D:8?65 6DA64:2==J 7@C =:EE=6 =62C?6CD] $E2J 27E6CH2C5 7@C 2 A=2J7F= 5:?@D2FC\E96>65 4C27E 24E:G:EJ]k^Am
kAmkDEC@?8mp== p86Dk^DEC@?8mk^Am
kAm“&?62CE9 2 $E@CJ” 2E E96 r2CD@? w@FD6[ `g_d &]$] f_ (6DE :? |2C:@?[ 7C@> ` E@ b A]>]k^Am
kAmtG6CJ@?6 :D :?G:E65 E@ ;@:? FD 7@C 2 7C66 4@>>F?:EJ 6G6?E] r@>6 G:D:E E96 3@@<>@3:=6 2E E9:D ?6H DE@A[ 3C@HD6 7@C 3@@<D 2?5 DE2J E@ H@C< @? 2 4C27E AC@;64E 27E6CH2C5]k^Am
kAmkDEC@?8mp5F=EDk^DEC@?8mk^Am
kAmw6C32= #6>65:6D (@C<D9@A H:E9 %6??6DD66 $2DD6?249D[ |2C:@? =:3C2CJ 2E c A]>]k^Am
kAmy@:? FD 7@C 2? :?7@C>2E:G6 2?5 92?5D\@?U?3DAj96C32= H6==?6DD H@C<D9@AP !2CE:4:A2?ED H:== =62C? 23@FE EC25:E:@?2= 96C32= C6>65:6D[ 5:D4@G6C E96 >65:4:?2= AC@A6CE:6D @7 4@>>@? A=2?E :?8C65:6?ED[ 2?5 4C62E6 2 4FDE@> 7:C6 4:56C 3=6?5 E@ E2<6 9@>6] %9:D 6?828:?8 AC@8C2> :D A6C764E 7@C 2?J@?6 :?E6C6DE65 :? 96C3D[ H6==?6DD[ 2?5 ?2EFC2= C6>65:6D] %9:D AC@8C2> H:== 92G6 =:>:E65 D62E:?8[ D@ A=62D6 42== FD 2E edabgdg E@ C6D6CG6 J@FC DA@E @C G:D:E @FC H63D:E6 k2 9C67lQ9EEADi^^>45@H6==AF3=:4=:3C2CJ]@C8Qm9EEADi^^>45@H6==AF3=:4=:3C2CJ]@C8k^2m 2?5 5@ :E @?=:?6] %96 5625=:?6 7@C C68:DE6C:?8 H:== 36 F?E:= E96 =:DE :D 7F== @C yF?6 `hE9]k^Am
kAmkDEC@?8m%66?Dk^DEC@?8mk^Am
kAmp5G6?EFC6CD (2?E65i %66? s U2>Aj s vC@FA[ ~=5 u@CE 3C2?49 7C@> d E@ f A]>]k^Am
kAmr@?E:?F6 E96 25G6?EFC6 H:E9 @FC H66<=J sF?86@?D U2>Aj sC28@?D 42>A2:8?P q68:??6CD 2?5 6IA6C:6?465 A=2J6CD 2=:<6 2C6 H6=4@>6 E@ ;@:? E96 8C@FA’D @?8@:?8 {6G6= e BF6DED]k^Am
kAmkDEC@?8m(65?6D52J[ yF?6 ack^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mr9:=5C6?k^DEC@?8mk^Am
kAms:?@ tIA=@C6CDi !6C=6C q625 s:?@D2FCD[ |2C:@? =:3C2CJ 7C@> c E@ d A]>]k^Am
kAmt=6>6?E2CJ\2865 DEF56?ED H:== 4C62E6 4@=@C7F= 5:?@D2FC 56D:8?D FD:?8 !6C=6C 3625D H9:=6 6IA=@C:?8 4C62E:G:EJ[ A2EE6C?D[ 2?5 92?5D\@? 4C27E:?8]k^Am
kAmkDEC@?8m%9FCD52J[ yF?6 adk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m%66?Dk^DEC@?8mk^Am
kAmp2C@? s@F8=2D {2?5D42A6D[ |2C:@? =:3C2CJ 7C@> c E@ d A]>]k^Am
kAm%66?D H:== =62C? 23@FE p2C@? s@F8=2D[ 2 A:@?66C:?8 p7C:42? p>6C:42? 2CE:DE @7 E96 w2C=6> #6?2:DD2?46 <?@H? 7@C 5@4F>6?E:?8 p7C:42? p>6C:42? 9:DE@CJ 2?5 4F=EFC6 E9C@F89 G:DF2= 2CE] !2CE:4:A2?ED H:== 4C62E6 E96:C @H? =2?5D42A6 2CEH@C< :?DA:C65 3J 9:D 3@=5 2?5 C64@8?:K23=6 2CE:DE:4 DEJ=6]k^Am
kAmkDEC@?8muC:52J[ yF?6 aek^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mp5F=EDk^DEC@?8mk^Am
kAmx?EC@ E@ v6?62=@8J[ |2C:@? =:3C2CJ 2E b A]>]k^Am
kAms:D4@G6C E96 6I4:E:?8 H@C=5 @7 86?62=@8J 2?5 72>:=J 9:DE@CJ C6D62C49] %9:D 368:??6C\7C:6?5=J AC@8C2> H:== :?EC@5F46 A2CE:4:A2?ED E@ 96=A7F= C6D62C49 DEC2E68:6D[ @?=:?6 2?5 =:3C2CJ C6D@FC46D[ @C82?:K2E:@?2= E@@=D[ 2?5 H2JD =:3C2C:2?D 42? 2DD:DE H:E9 EC24:?8 72>:=J 4@??64E:@?D 2?5 F?4@G6C:?8 A6CD@?2= 9:DE@CJ]k^Am
kAmkDEC@?8m|@?52J[ yF?6 ahk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mr9:=5C6?k^DEC@?8mk^Am
kAm!C6D49@@= $E@CJE:>6 U2>Aj rC27ED 7@C {:EE=6 w2?5D[ |2C:@? =:3C2CJ 2E `_ib_ 2]>]k^Am
kAm!C6D49@@=\2865 49:=5C6? 2C6 :?G:E65 E@ 6?;@J DE@C:6D AC6D6?E65 3J s6D:C66 |28?2?E 7C@> %96 !2CE?6CD9:A 7@C r9:=5C6? @7 E96 u@@E9:==D] $E2J 27E6CH2C5 7@C rC27ED 7@C {:EE=6 w2?5Di u:C6H@C< !2:?E:?8 7@C 2 7F? 2?5 4@=@C7F= 4C62E:G6 24E:G:EJ]k^Am
kAmkDEC@?8m%F6D52J[ yF?6 b_k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mr9:=5C6?k^DEC@?8mk^Am
kAm%:?J %@ED $E@CJE:>6 U2>Aj rC27E 7@C %:?J %@ED[ |2C:@? =:3C2CJ 2E `_ib_ 2]>]k^Am
kAm%@55=6CD 286D a 2?5 F?56C 2C6 :?G:E65 E@ 6?;@J DE@C:6D[ D@?8D[ >@G6>6?E 24E:G:E:6D[ 2?5 24E:@? C9J>6D 7@==@H65 3J 2 A=2J7F= z:5 q=@H6CD 4C27E 24E:G:EJ]k^Am
kAmkDEC@?8mp5F=EDk^DEC@?8mk^Am
kAm!C@A282E:@? !=2?E w2?8:?8[ |2C:@? =:3C2CJ 2E c A]>]k^Am
kAmrC62E6 D@>6E9:?8 362FE:7F= 2?5 8C66? 5FC:?8 E9:D 564@C2E:G6 A=2?E 92?86C H@C<D9@AP !2CE:4:A2?ED H:== 56D:8? A=2?E 92?86CD FD:?8 H@@5 D=:46D E92E 2C6 A6C764E 7@C 5:DA=2J:?8 D>2== AC@A282E:@?D 2?5 A=2?E 4FEE:?8D] p== DFAA=:6D H:== 36 AC@G:565 7@C 25F=ED 286D `g 2?5 @=56C]k^Am
kAmkDEC@?8m%66?Dk^DEC@?8mk^Am
kAmqC@?K6 p86 q@@<3:?5:?8[ ~=5 u@CE 3C2?49 7C@> d E@ f A]>]k^Am
kAmrC62E6 2?5 3:?5 J@FC @H? 92?5>256 ;@FC?2=[ E96? H62E96C :E :?E@ 2? 2FE96?E:4\=@@<:?8 2?4:6?E 2CE:724EP %9:D 4C62E:G6 AC@8C2> :D A6C764E 7@C C64@C5:?8 25G6?EFC6D[ D<6E49:?8 5:?@D2FCD[ ;@FC?2=:?8[ @C AC6D6CG:?8 :>28:?2E:G6 :562D]k^Am
kAmkDEC@?8mp5F=EDk^DEC@?8mk^Am
kAmrC27ED %@ v@[ |2C:@? =:3C2CJ 7C@> d E@ f A]>]k^Am
kAmr2?’E 2EE6?5 @FC 27E6C?@@? 4C27E AC@8C2>Dn $E@A 3J E96 =:3C2CJ E@ A:4< FA 2 E2<6 9@>6 4C27E <:E 7:==65 H:E9 4C62E:G6 AC@;64ED J@F 42? 4@>A=6E6 H96?6G6C :E H@C<D 36DE 7@C J@FC D4965F=6] z:ED 2C6 2G2:=23=6 7@C 25F=ED 286D `g 2?5 @=56C H9:=6 DFAA=:6D =2DE]k^Am
Stay up-to-date on what's happening
Receive the latest in local entertainment news in your inbox weekly!