Four different fire departments in McDowell County will have higher tax rates in their respective districts next year.
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Mike Conley
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