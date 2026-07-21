Top Story Spotlight Library Corner: Here’s what is happening at your library in August By JULIE MCKINNEY Program & outreach librarian, McDowell County Public Library Jul 21, 2026 Jul 21, 2026 Updated 23 hrs ago 0 × Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Here is a list of what is happening at the McDowell County Public Library in August.kAmkDEC@?8m\\ |@?52J[ pF8] bk^DEC@?8mk^AmkAmp5F=ED \ |2<6C |@?52J 2E E96 *|rp |F=E:AFCA@D6 #@@>[ `_ 2]>] E@ ?@@?]k^AmkAmr@>6 ;@:? FD 2?5 >2<6 362FE:7F= =2G6?56C 7=@H6CD @FE @7 A:A6 4=62?6CDP *@F 5@ ?@E ?665 E@ 36 2 *|rp >6>36C]k^AmkAmkDEC@?8m\\ %F6D52J[ pF8] ck^DEC@?8mk^Am kAmp5F=ED \ rC27E 2E E96 w:DE@C:4 r2CD@? w@FD6[ ` E@ b A]>]k^Am People are also reading… North Carolina sets first elk hunt for 2027. Here's when it will be and who can participate Inside the story of the Burnsville Batman, a NC town's caped crusader USA World Cup winners and losers: Unforgettable summer ends on sour note This group of McDowell County 8-year-olds is competing in the Babe Ruth World Series After 30 years at Baxter, McDowell Tech student is building her next career How a Marine veteran bought a new home without paying a dollar in upfront closing costs Is it legal to ride in a truck bed in NC? Road laws to know this summer Camping World property in Marion sold to Christian mission organization West Caldwell cancels varsity football. What does this mean for other Catawba Valley teams? McDowell County woman accused of stabbing sleeping man with pocketknife 2 NC cities rank among worst in the US for bed bugs, Orkin says. 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