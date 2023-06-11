Congratulations to McDowell High School, Class of 2023
* Honor Graduate (GPA of 3.9 or above)
Irving Daniel Aldana Labra
Molly Elizabeth Allison
Ty Julius Allison
Jair Cruz Altamirano
Odeth Alvarez
Edwin Alvarez Morales
Victor Arriaga
Carley Burgin Arrowood
Peyton Makayla Arrowood
Shaleigh Raina Autrey *
Brynn Laken Bailey
Leagon Rylee Baker
James Andrew Ball
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Braden Prett Beck *
Justice William Anthony Beenken
Jesse Daniel Austin Bell
Alyssa Rose Biddix
Riley Kate Biddix *
Branson James Bingham
Thomas Young Blackburn
Dylan Cade Blevins
Terri Ann Blue *
Thomas Blake Boswell
Gabriel Daniel Bryant Bradley
McKye Brooks Bramblett *
Christopher Dean Branch
Mason Hancock Brockner
Madison Peggy Jean Brooks
Christen Marie Brown
Gracie Lynn Brown
Hunter Adeline Brown
Hunter Stone Brown
Olivia Claire Brown *
Elisah Aidan Burleson
Justin Gabriel Burleson
Brian Ashton Burnette *
Clayton Michael Burnette
Isaac Bustos Deluna
Hunter Rhys Byerly
Eden Ray Byrd
Jasmine Misty Cable
Simon Jacob Cable *
Jeffery Blade Caldwell
Emily Louise Cannon *
Alondra Abigail Cardenas Pena
Jacob Montana Carico
Makayla Reasia Danielle Carmney
Chase Allen Edward Caron
Aidan Barret Carpenter *
Richard Gordon Carr II *
Anna Elizabeth Carroll *
Emma Nicole Carroll *
Michael Joe Carroll
Grayson Trent Carswell
Justin Carl Carter
Devyn Nathaniel Cash
Deja Joselle Casillas *
Lucia Castillo-Lemus
Savannah Marie Causby
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Taya Lashea Chavis
Theron Laroy Klein Chen
Garrett Andrew Childers
Larissa Elizabeth Childers
Avery Christopher Cline
Bryan Chase Coley
Daize Anelle Comer *
Kaiden Mekkai Compton
Alex Bryan Corona-Delgado
Joshua Graham Corpening *
Emily Leeann Crisp *
David Alejandro Cruz
Addison Marie Cunningham *
Hunter Scott Dalton
Graham Walker Daniels
Kaylin Caaron Darveaux
Addyson Viola ShiLynn Davis
Chloe Bridget Davis
Katie Brooklyn Davis
Luke Russell Davis
Masen Khai Davis *
Naomy Arriola De Jesus
Noah Thierry Arnaud de Gaultier de Laguionie
Edgardo Xavier De Pedro Collazo
Dallas Mason DeHart
Gunner Ty Dietrich *
Thomas Jordan Dimino-Santistevan
Kennedy Anne Dobson
Clifton Jeremiah Dodd
Conner Matthew Jaden Downs
Duncan Worth Dulaney
Kobius Henryk-Rene Dulay
Stephen Perry Dunn Jr
Holden Brock Echols
Hailee Brooke Edwards
Tyler Paul Edwards
Caleb Dwayne Effler
Karlee Alexis Effler
Kaden Hunter Elkins
Jeremiah Tobais Ellis
Emma Marie England
Jay Alan Brown English
Nathan Charles Edward Erickson
Kaylyn Rebecca Fairchild
Chevas Wyatt Farmer
Garrett Michael Alan Farmer
Makayla Lynne Fisher
Caleb Jose Flores
Ivan Flores
Paris Jaden Forney
Max Hogan Fortune *
Heather Rae Fox
Marlee Grace Franklin *
Kayleigh Deann Freeman
Christopher Luke Frisbee
William Dale Gant
Alverto Garcia Gabriel
Caden Wyatt Gettys
Charrissa Alessandra Cutshaw Gillespie
Braelyn Renee Goforth *
Victor Manuel Gomes Gabriel
Gabriel Nathaniel Gonzalez
Roscoe Arlett Gouge
Joseph McDowell Gowan
Avery Elizabeth Graham *
Stormey Leeanna Faith Greene
Adolfo Angel Guardian-Ambrocio
Braydin Avery Hamby *
Megan Anne Haney
Haley Jacole Hayes
Ayden Drake Helton
Karissa Leigh Hemphill
Priya Jaeqara Herrin
Adelyn Grace Hicks
Noah Isaac Higgins
Christopher Emilio Hilario-Gutierrez
Emma Storm Hollifield
Averianna Mariah Hughes
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Ryan William James Hughes
Erica Gabrielle Huskins
Kiah Nicole Jackson
Ezra Ray James
Malique Ahman Jefferson
Francisco Javier Jeronimo-Ambrocio
Tyler Gage Johnson
Brandon Glenn Jones
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Trinity Madison Kirkland
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Peyton Lee McPeters
Geovanny Alejo Meneses Jimenez
Marissa Ansley Miller
Riley Brooks Milligan
Gannon Harris Molumby *
Alexander Monjaras-Pesina *
Elizabeth Rachel Moore
Jimmy Wayne Moore
Josie Grace Morgan
Shiann Renee Morris
Destiny Marie Nailor
Yohan Vieira Navarrete
Kylie Rheannon Nieves
Carolyn Faith Norville
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Taylor Alexis Poore *
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