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Here are the McDowell Early College graduates
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Here are the McDowell Early College graduates

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Gabriel Edward Allen

Andrew Gregory Bryan

Amy Calva-Sanchez

Natasha Marie Catala

Kyleigh Jenae Chavers

Kaci Ann Cunningham

Casey Blaine Dockery

Aaron Jeffrey Duncan

Sierra Marcella Dunn

Madison Grace Fish

Ashley Janet Gonzalez-Niz

Johnathan Herrera-Ramirez

Mackenzie Donnielle Holliday

Martha Elena Jeronimo-Ambrocio

Abby Michelle Lewis

Aaron Wesley Riley Marrs

Caroline Faith McMahan

Thomas Owen Moomaw

Madison Jean Morgan

James Gregory Parker

Alexander Joseph Poteat

Marian Denisse Ramirez-Cortes

Jonathan Rico-Rodriguez

Lennis Rodriguez-Ramirez

Isaac James Smith

Kendra Cristianna Smoczyk

Abigail Elizabeth Strickland

Anthony Lee Tweed

Isaiah David Wheeler

Benjamin Holland Barnes

Magdalyn Elizabeth Buckner

Evelin Calva-Sanchez

Walter Michael Catala

Joshua Kenneth Collins

Cameron Blake Dockery

Matthew Kyle Doyle

Adrianna Celeste Dunham

Annalee Jewel Edge

Kaleb James Fulmer

Paige Nicole Hemphill

Orion Cross Hess

Rachel Mae Hutchins

James Gabriel Jones

Daniel George Lunsford

Caleb Andrew Matthews

Patricia Mendoza

Faith Lily Mae Moore

Haleigh Brooke Painter

Jared Davis Parker

Aimee Rafael

Lizbeth Rico-Martinez

Samantha Rose Robinson

Abigail Rodriguez Santana

Mary Grace Smith

Jaden Michael Sprinkle

Sarah Mackenzie Tucker

Josephine Grace Warren

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