Here are the McDowell Early College graduates

Gabriel Edward Allen
Andrew Gregory Bryan
Amy Calva-Sanchez
Natasha Marie Catala
Kyleigh Jenae Chavers
Kaci Ann Cunningham
Casey Blaine Dockery
Aaron Jeffrey Duncan
Sierra Marcella Dunn
Madison Grace Fish
Ashley Janet Gonzalez-Niz
Johnathan Herrera-Ramirez
Mackenzie Donnielle Holliday
Martha Elena Jeronimo-Ambrocio
Abby Michelle Lewis
Aaron Wesley Riley Marrs
Caroline Faith McMahan
Thomas Owen Moomaw
Madison Jean Morgan
James Gregory Parker
Alexander Joseph Poteat
Marian Denisse Ramirez-Cortes
Jonathan Rico-Rodriguez
Lennis Rodriguez-Ramirez
Isaac James Smith
Kendra Cristianna Smoczyk
Abigail Elizabeth Strickland
Anthony Lee Tweed
Isaiah David Wheeler
Benjamin Holland Barnes
Magdalyn Elizabeth Buckner
Evelin Calva-Sanchez
Walter Michael Catala
Joshua Kenneth Collins
Cameron Blake Dockery
Matthew Kyle Doyle
Adrianna Celeste Dunham
Annalee Jewel Edge
Kaleb James Fulmer
Paige Nicole Hemphill
Orion Cross Hess
Rachel Mae Hutchins
James Gabriel Jones
Daniel George Lunsford
Caleb Andrew Matthews
Patricia Mendoza
Faith Lily Mae Moore
Haleigh Brooke Painter
Jared Davis Parker